株式会社キッズスター：2025年12月期決算説明文字起こし（6）

それでは、中期経営計画についてご説明いたします。

当社の中期ビジョンは、「アジアの子どもたちの“なりたい”を育てるナンバーワン社会体験プラットフォームになる」ことです。

目指す姿として、ユーザー及びクライアント双方に対し多様な価値を提供し、中長期的に安定した収益基盤を構築することで、持続的に成長する企業となることを掲げております。

その実現に向けて、「ごっこランド」に続く第2、第3の事業の柱を確立していきたいと考えております。

数値目標としては、2028年度に売上高25億円、営業利益5億円を目指しております。

これらの目標を達成するために、いわゆる成長領域を着実に拡張していく戦略を推進してまいります。リアルイベント及び海外展開を新たな収益の柱へと育成していく考えです。

2028年度における売上高の内訳は、以下を想定しております。

国内「ごっこランド」で13億円、

「ごっこランドEXPO」を中心としたリアルイベント事業で5億円、

海外事業で3億円、

さらに新規事業及びM&Aで4億円を計画しております。



