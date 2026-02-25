*15:14JST 株式会社キッズスター：2025年12月期決算説明文字起こし（3）

続いて、近年大きく成長しているリアルイベント事業「ごっこランドEXPO」についてご説明いたします。

本事業は、大型ショッピングモールなどの商業施設において、参画企業様とともにオリジナルのワークショップを企画・実施するイベントです。子どもたちは無料で参加できる内容となっております。

ビジネスモデルは主に2つの収益源で構成されています。

1つ目は、商業施設側からのイベント運営委託料です。集客や来場者満足度向上につながる施策として評価いただき、報酬を頂戴しております。

2つ目は、ワークショップに参画いただく企業様からの出店料です。

次に、当社ビジネスのさらなる拡大・成長において重要なテーマであるアジア展開についてご説明いたします。

アジア地域では、子どもの人口が増加傾向にあり、経済成長も続いています。そのため、今後さらに子ども市場が拡大していくと見込んでおります。

当社としては、「ごっこランド」アプリと「ごっこランドEXPO」というデジタルとリアル双方の取り組みをセットで展開し、日本で築いてきたブランドポジションをアジアでも再現していきたいと考えております。

同様のサービスはアジアにおいてまだ十分に確立されていない状況です。そのため、いち早く展開を進め、日本と同様にナンバーワンのポジションを確立することを目指してまいります。

それでは、2025年12月期の業績についてご説明いたします。

まず、第4四半期の実績です。

売上高は前年同期を上回りました。一方で利益面は、人件費、減価償却費、広告宣伝費の増加が主な要因となり、前年同期を下回る結果となりました。

続いて、通期の結果です。

売上高、利益ともに前年同期比で増加し、あわせて期初計画も上回る着地となりました。

