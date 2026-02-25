*12:36JST 株式会社アイスタイル：2026年6月期第2四半期 決算説明文字起こし（6）

アイスタイル＜3660＞

直近の運営サービスの状況です。ユーザーアクションの総数ですが、メディア、店舗、ECなど色々なサービスの中でのアクション数の総和ですが、ここも順調に成長できています。会員数も1,110万人ということで増加傾向にあります。

@cosme HONG KONG（アットコスメ香港）は、12月にオープンしました。ちょうど香港で大規模なマンション火災等があって、非常にオープンのタイミングが難しい時期ではあったのですが、いいスタートが切れていると考えています。

そしてTokyo Beauty Weekというイベントを11月に実施いたしました。単純にメーカーさんにご出店いただいてブースを出していただくということだけではなく、アパレルや地元の商店街の皆様など色々なパートナーの方々と、ビューティーを軸にして、新しいユーザーさんとの出会いを作っていこうということで開催いたしました。

単純にサンプルを配布したということではなく、色々なユーザーさんがブランドさんや自分のことをより深く知るということをテーマに掲げて、約1万人を超える生活者とブランドさんとの出会いを作れたと思います。

1万人という数自体はもっと集めることもできますが、単純なサンプル配布ではなく、ブランドへの理解や自分への理解をユーザー様に体感していただきたく、入場数をコントロールいたしました。一人一人のユーザー様が「そのブランドと出会えて良かった」と思っていただけるよう努めてきたので、見立て通りのお客様に来ていただけました。

ユーザー満足度も95.3%、ブランド満足度も95%、そしてベニューパートナーとしても参画させていただきましたが、こちらも満足度100%ということで、非常にいい初回のイベントになったと思います。また今年も開催したいと考えておりますので、ぜひご期待いただければと思います。以上、全体のご説明を申し上げました。ありがとうございました。

