株式会社アイスタイル：2026年6月期第2四半期　決算説明文字起こし（5）

その他に関しましては、元々見込んでいた一部のBtoC課金サービスの終了の影響を受けておりますが、当初の見立て通りに推移しています。

販管費全体では、前年同期比で17.3%の増加となっておりますが、全体での販管費率は36.9%ということで、ほぼ横ばいに少し下がったような感じですが、十分にコントロールできている状態にあると考えています。

限界利益率については、粗利が相対的に低いリテール事業、そして香港旗艦店もリテールですので、ここの成長がぐっと伸びたことで限界利益率は減少していますが、限界利益は着実に成長することができています。マーケティング支援事業の成長は着実ですので、この全体の限界利益率自体も今後上げていくことが、果たしていかなければいけないことです。

セグメントについては、先ほど申し上げた通りです。

