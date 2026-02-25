*12:31JST 株式会社アイスタイル：2026年6月期第2四半期 決算説明文字起こし（1）

アイスタイル＜3660＞

■2026年6月期第2四半期決算 決算説明会を受けてのFISCOアナリストコメント

・ユーザーアクション総数（＝アクションしているユーザー数×1人あたりアクション数）は過去最高、メディア（1,670万MAU）・EC（月間購入者数19万）・店舗（同51万）間での効率的な送客を実現できており、コロナ禍からの完全復活を確認。稼ぐ力は過去最高レベルに到達している。

・2Q決算はリテール事業がトップラインを牽引し、シナジーでマーケティング支援事業の成長が加速、複数の成長投資を吸収して増益となっており、下期偏重の通期業績予想に対しても順調な進捗。

・2026年6月期は売上高で前期比20.7%増、営業利益で同20.1%増と引き続き高い成長を見込む。

・メディアMAUとEC・店舗月間購入者数の差分が伸びしろであり、インナーケア(サプリメント)、エイジングケア フェムテック等、他のBEAUTY領域などの新規領域も含め、2028～2029年度の売上高1,000億円、営業利益80億円を目指す。

・中期目標達成時の営業利益CAGRは+25～35%程度となり、現状のPER15倍にアップサイドポテンシャルを感じる。中計最終年度のPER15倍でも時価総額は840億円が試算される（現在464億円）。

株式会社アイスタイル：2026年6月期第2四半期 決算説明文字起こし（2）に続く《MY》