*12:21JST タイミー---鹿児島県肝付町と包括連携協定締結

タイミー＜215A＞は24日、鹿児島県肝付町と包括連携協定を締結したと発表した。県内で自治体との協定締結は3事例目となる。

鹿児島県肝付町は、志布志湾と肝属連山に囲まれ、固体燃料ロケット打ち上げ拠点である「JAXA内之浦宇宙空間観測所」を有する地域で、畜産業では「鹿児島黒牛」や「茶美豚」、園芸農業では「辺塚だいだい」などが特産品となっている。一方で、少子高齢化や人口減少の進行により、特に農業分野で突発的かつ短期的な人手不足が課題となっている。

本協定では、スキマバイトサービス「タイミー」を活用し、繁忙期の農業支援や観光・飲食業における人手不足の解消を図る。具体的には、町内事業者における人材確保の支援、多様な働き方の推進、地域活性化に関する取り組みなどを進める。なお、本協定は農林水産省の「農山漁村」インパクト創出ソリューション実装プログラムによるマッチングを契機としている。

同社はこれまで37道府県・75自治体と連携協定を締結しており、肝付町との協定により37道府県・76自治体へと拡大した。《KM》