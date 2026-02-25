*11:46JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:キオクシアHD、洋エンジ、楽天銀行など

285A> キオクシアHD 21015 -1255

大幅反落。前日の米国市場ではサンディスクが4.2％安と反落、シトロン・リサーチが空売りレポートを公表しており、株安の背景となっているもよう。メモリー市場での循環的圧力やサムスンとの競争激化への懸念などを挙げているようだ。また、直近でウエスタンデジタルが保有株の大部分を現水準より25％低い価格で売却したことも指摘している。サンディスクと株価が連動しやすい同社の売り材料にもつながっている。

＜6330＞ 洋エンジ 3425 +504

大幅反発。中国商務省は前日に、日本の20企業・団体を輸出規制の対象リストに加えたと発表、軍民両用品の輸出を同日から禁止している。レアアースを含む重要鉱物などが対象になるとみられている。中国の新たなレアアース禁輸措置を受けて、株式市場ではあらためてレアアース関連への関心が再燃。業績下方修正などもあって、年初来高値から7割近く下落している同社株のリバウンドにつながっている。第一稀元素なども急伸。

＜5838＞ 楽天銀行 7842 -525

大幅続落。高市首相が日銀の植田総裁と16日に会談した際、追加利上げに難色を示していたことが分かったと報じられている。日銀は「金融正常化」や円安対応で追加利上げが必要との認識であるものの、政権基盤を固めた首相との関係からは難しい対応を迫られようとしている。早期の追加利上げ期待が後退する格好となり、同社など銀行株の売り材料となっている。みずほFGやりそなHDなどもきつい下げに。

＜2540＞ 養命酒 4060 -535

大幅反落。ツムラが同社を買収することを発表。投資会社のレノがTOBを実施して株式を非公開化、不動産や太陽光発電事業などを切り離した上で、ツムラが薬用養命酒事業を取得する計画。同社ではTOBに賛同するとしている。TOB価格4050円にサヤ寄せの動き。TOB期間は2月25日から4月8日まで。株式の非公開化観測が昨年8月に伝わって株価は急伸しており、今回はディスカウントTOBとなる形に。

＜5401＞ 日本製鉄 632 -31.9

大幅続落。海外市場でCB6000億円を発行すると発表している。21年10月以来の発行となるが、今回の調達額は当時を大きく上回り、日本企業では最大となるもよう。CBとは別に他の有利子負債の活用も検討中、計1兆3000億円規模を調達する見通しで、米USスチール買収を巡る資金手当てにめどがつくことになるようだ。今回2本のCBを発行、潜在的な希薄化率はあわせて15.63％となるようだ。

＜4896＞ ケイファーマ 796 +42

大幅に4日ぶり反発。自社の再生医療事業での開発パイプライン「KP8011」（亜急性期脊髄損傷）の再生医療等製品に関する企業治験に向けた製造委託について、ニコン＜7731＞子会社のニコン・セル・イノベーション（東京都品川区）と基本合意書を締結したと発表している。KP8011の企業治験に向けた技術移管や治験製品の製造を両社で推進する。KP8011は、ヒトiPS細胞から分化誘導した神経前駆細胞を脊髄損傷患者に移植するプロジェクト。

＜3063＞ jGroup 867 +21

大幅に3日ぶり反発。マウンテンコーヒー（名古屋市）の株式を取得し、子会社化すると発表している。カフェの運営やコーヒーの焙煎加工・卸売などを手掛けるマウンテンコーヒーを買収することで、飲食事業の収益力の向上及び今後の成長発展を目指す。取得価額は非公表。異動後の所有株式数は5万株（議決権所有割合100％）。株式譲渡日は27日で、26年2月期第4四半期から連結子会社とする予定。

＜5255＞ モンラボ 127 +12

大幅に反発。延期していた25年12月期の決算発表について、27日に予定していると開示している。モンスターラボは18日、保有する非上場の外貨建投資有価証券の公正価値評価に時間を要していることから、当初予定通りの期日に適正な決算情報を提供できないと判断し、決算発表が期末後50日を超える見込みであると明らかにしていた。決算発表予定日が開示されたことで安心感が広がり、買い戻しが活発化しているとみられる。《YY》