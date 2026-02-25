関連記事
前日に動いた銘柄 part2 AIメカテック、指月電機製作所、光陽社など
銘柄名<コード24日終値⇒前日比
野村総合研究所＜4307＞ 3561 -272
大手IT銘柄もきつい下げに。
ビジョナル＜4194＞ 6347 -531
AI代替驚異の流れが続く。
住友ファーマ＜4506＞ 2241 -234.5
先週末急落の流れを引き継ぐ。
シンプレクスHD＜4373＞ 764 -70
情報サービスセクターの下げが波及。
楽天銀行＜5838＞ 8367 -595
日銀の追加利上げ観測の後退などを映すか。
八十二長野銀行＜8359＞ 1948.5 -143
本日は銀行株が下落率のトップで。
日本電気＜6701＞ 3673 -243
富士通と同様に情報サービスセクター売りに押される。
GMOインターネット＜4784＞ 675 -49
情報サービスセクター下落も逆風。
メドレー＜4480＞ 1958 -87
内需情報関連セクターにはAI競合懸念幅広く。
アステリア＜3853＞ 1145 -100
関連セクター株価下落で見切り売り優勢。
TIS＜3626＞ 2924 -185
情報ソフトウェア関連は大手にも売りが向かう。
カカクコム＜2371＞ 1572.5 -101
大和証券では目標株価を引き下げ。
サイボウズ＜4776＞ 2046 -118
情報サービスセクター売りの流れで。
エムスリー＜2413＞ 1495 -103
モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き下げ。
光陽社＜7946＞ 2770 +500
1：5の株式分割実施を発表。
ASIAN STAR＜8946＞ 114 +30
ブロックチェーン技術活用の新事業領域進出へ。
TBグループ＜6775＞ 190 +50
「ガチャレジ」市場でキャッシュレス対応製品投入。
北川精機＜6327＞ 1749 +230
AIサーバー関連として物色続く。
東京衡機＜7719＞ 560 +80
原発関連として短期資金の値幅取りの動き。
指月電機製作所＜6994＞ 1107 +150
データセンター向けコンデンサー好調との見方も。
大豊工業<6470> 1070 +85
FUNDNOTEが大株主に浮上で。
AIメカテック<6227> 23710 +3190
上方修正評価の流れが継続へ。
日本ギア工業<6356> 1157 -180
連日の株価急騰で過熱警戒感。
河西工業<7256> 295 -60
上げ過ぎの反動。
岡本硝子<7746> 923 -104
経常赤字下方修正をマイナス視の動き続く。
イメージワン<2667> 251 -28
情報サービスセクター売りの流れが波及。
NE<441A> 680 +24
1対2の株式分割と株主優待制度導入を発表。
TORICO<7138> 296 -6
イーサリアム（ETH）約0.46億円を追加取得。上値は重い。
ラクオリア創薬<4579> 990 -9
CB2作動薬の導出先が英社とのライセンス契約を解約。下値は限定的。
スマレジ<4431> 2456 -132
25日線を上回り先高期待が広がるが買い一巡後は失速。
アーキテクツSJ<6085> 1518 -254
前週末まで2日連続ストップ高の反動安。
ウェルネス・コミュニケーションズ <366A> 972 +32
人事評価制度の構築コンサルティングなどを行う
あしたのチームを子会社化。上値は限定的。
モンスターラボ<5255> 115 -5
前週末人気化したが長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。
トラースOP<6696> 420 +49
200日線に下から絡み始め先高期待高まる。
海帆<3133> 333 -41
25日線が上値を阻む形に。
セキュア<4264> 1839 +115
無人決済システムなどを手掛けるTTGを子会社化。《CS》
