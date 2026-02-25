*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 AIメカテック、指月電機製作所、光陽社など

銘柄名<コード24日終値⇒前日比

野村総合研究所＜4307＞ 3561 -272

大手IT銘柄もきつい下げに。

ビジョナル＜4194＞ 6347 -531

AI代替驚異の流れが続く。

住友ファーマ＜4506＞ 2241 -234.5

先週末急落の流れを引き継ぐ。

シンプレクスHD＜4373＞ 764 -70

情報サービスセクターの下げが波及。

楽天銀行＜5838＞ 8367 -595

日銀の追加利上げ観測の後退などを映すか。

八十二長野銀行＜8359＞ 1948.5 -143

本日は銀行株が下落率のトップで。

日本電気＜6701＞ 3673 -243

富士通と同様に情報サービスセクター売りに押される。

GMOインターネット＜4784＞ 675 -49

情報サービスセクター下落も逆風。

メドレー＜4480＞ 1958 -87

内需情報関連セクターにはAI競合懸念幅広く。

アステリア＜3853＞ 1145 -100

関連セクター株価下落で見切り売り優勢。

TIS＜3626＞ 2924 -185

情報ソフトウェア関連は大手にも売りが向かう。

カカクコム＜2371＞ 1572.5 -101

大和証券では目標株価を引き下げ。

サイボウズ＜4776＞ 2046 -118

情報サービスセクター売りの流れで。

エムスリー＜2413＞ 1495 -103

モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き下げ。

光陽社＜7946＞ 2770 +500

1：5の株式分割実施を発表。

ASIAN STAR＜8946＞ 114 +30

ブロックチェーン技術活用の新事業領域進出へ。

TBグループ＜6775＞ 190 +50

「ガチャレジ」市場でキャッシュレス対応製品投入。

北川精機＜6327＞ 1749 +230

AIサーバー関連として物色続く。

東京衡機＜7719＞ 560 +80

原発関連として短期資金の値幅取りの動き。

指月電機製作所＜6994＞ 1107 +150

データセンター向けコンデンサー好調との見方も。

大豊工業<6470> 1070 +85

FUNDNOTEが大株主に浮上で。

AIメカテック<6227> 23710 +3190

上方修正評価の流れが継続へ。

日本ギア工業<6356> 1157 -180

連日の株価急騰で過熱警戒感。

河西工業<7256> 295 -60

上げ過ぎの反動。

岡本硝子<7746> 923 -104

経常赤字下方修正をマイナス視の動き続く。

イメージワン<2667> 251 -28

情報サービスセクター売りの流れが波及。

NE<441A> 680 +24

1対2の株式分割と株主優待制度導入を発表。

TORICO<7138> 296 -6

イーサリアム（ETH）約0.46億円を追加取得。上値は重い。

ラクオリア創薬<4579> 990 -9

CB2作動薬の導出先が英社とのライセンス契約を解約。下値は限定的。

スマレジ<4431> 2456 -132

25日線を上回り先高期待が広がるが買い一巡後は失速。

アーキテクツSJ<6085> 1518 -254

前週末まで2日連続ストップ高の反動安。

ウェルネス・コミュニケーションズ <366A> 972 +32

人事評価制度の構築コンサルティングなどを行う

あしたのチームを子会社化。上値は限定的。

モンスターラボ<5255> 115 -5

前週末人気化したが長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。

トラースOP<6696> 420 +49

200日線に下から絡み始め先高期待高まる。

海帆<3133> 333 -41

25日線が上値を阻む形に。

セキュア<4264> 1839 +115

無人決済システムなどを手掛けるTTGを子会社化。《CS》