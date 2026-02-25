関連記事
前日に動いた銘柄 part1古河電気工業、日東紡績、キオクシアHDなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1古河電気工業、日東紡績、キオクシアHDなど
銘柄名<コード>24日終値⇒前日比
ロボホーム＜1435＞ 193 -8
発行済株式数の1.2％上限の自社株買い発表。買い続かず。
ハーモニック＜6324＞ 4590 +215
東証スタンダードからプライムへ市場区分変更。
マルマエ＜6264＞ 3675 -230
26年8月期業績と配当予想を上方修正だが材料出尽くし感。
スカパーJ＜9412＞ 2846 +46
防衛省と「衛星コンステレーションの整備・運営等事業」に係る事業契約。
日リーテック＜1938＞ 3050 -45
株式売出しと自社株消却発表。下値は限定的。
バリューC＜9238＞ 986 -300
26年2月期業績と配当予想を下方修正。株主優待制度は廃止。
KOA＜6999＞ 1994 +331
電子部品株総じて強いが特に個別材料は見当たらず。
日東紡績＜3110＞ 26200 +5000
シティグループ証券では目標株価を引き上げ。
旭ダイヤモンド工業＜6140＞ 1252 +105
人工ダイヤ関連として関心続く。
古河電気工業＜5801＞ 26910 +3575
AI関連向け部材企業が一斉高に。
テスホールディングス＜5074＞ 580 +48
決算発表後は上値追い続く展開で。
JUKI＜6440＞ 718 +68
自社株買い実施による目先の需給改善期待で。
住友電気工業＜5802＞ 10390 +642
データセンター向け光製品関連株が一斉高。
MARUWA＜5344＞ 59450 +4370
電子部品株大幅高の流れに乗る。
村田製作所＜6981＞ 4045 +370
電子部品株にもデータセンター需要の拡大期待高まる。
JX金属＜5016＞ 3692 +303
AI関連株として関心が続く。
SWCC＜5805＞ 15390 +1080
UBS証券では新規に買い推奨。
太陽誘電＜6976＞ 4972 +338
村田製作所など電子部品株が一斉高で。
ソディック＜6143＞ 1447 +99
好決算受けt急伸後の調整にも一巡感。
フジクラ＜5803＞ 25190 +2290
データセンター関連の有力銘柄として物色。
イビデン<4062> 9884 +727
半導体関連も本日は全般堅調で。
アンリツ<6754> 2884 +273
データセンター向け需要の拡大期待続く。
朝日インテック<7747> 3142 +161.5
UBS証券では目標株価を引き上げ。
関東電化工業<4047> 1767 +109
好決算評価の流れが継続。
ライオン<4912> 1837 +93
SMBC日興証券では投資判断を格上げ。
タムラ製作所<6768> 724 +38
他の電子部品株同様に上値追い強める。
日本シイエムケイ<6958> 627 +30
電子部品株の一斉上昇が刺激に。
キオクシアHD<285A> 22270 +1710
米サンディスクの株価上昇で。
大阪チタニウムテクノロジーズ<5726> 2805 +119
ジェットエンジン関連もデータセンター関連として物色へ。
ベイカレント<6532> 3861 -619
AI代替懸念の売りが続く。
トレンドマイクロ<4704> 4906 -782
AI脅威論がサイバーセキュリティ関連にも広がる。
ソリトンシステムズ<3040> 1857 -230
セキュリティ関連にもAI代替懸念強まり。
Sansan<4443> 1023 -82
SaaS関連の下げ続く。
東洋エンジニアリング<6330> 2921 -139
依然割高感拭えず処分売りが優勢。
富士通<6702> 3313 -317
米ソフトウェア関連の株価下落が波及。
SHIFT<3697> 591.5 -65.6
AI相場の中での二極化続き。
マネーフォワード<3994> 2763.5 -288.5
SaaS関連の中心格の一角として売り続く。《CS》
スポンサードリンク