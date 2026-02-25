永大産業、大阪市住之江区の平林倉庫を譲渡、譲渡益12億円を計上へ

■2026年3月期業績への影響なし、来期第4四半期に計上予定

永大産業<7822>(東証スタンダード)は2月24日、固定資産の譲渡及び特別利益(固定資産売却益)の計上について発表した。経営資源の有効活用及び資産効率の向上を目的に、同社が保有する倉庫を譲渡する。

譲渡対象は「平林倉庫」(大阪市住之江区平林南二丁目10番1)で、土地面積5,872.20㎡、建物延床面積3,523.96㎡。現況は倉庫である。譲渡益は12億円を見込む。譲渡価格及び帳簿価格は非公表だが、市場価格を反映した適正な価格としている。譲渡先の詳細も非公表であるが、販売上の取引関係はあるものの、資本関係や人的関係、関連当事者として特記すべき事項はない。

取締役会決議日は2026年2月24日、譲渡契約締結日は2026年2月27日、物件引渡日は2027年1月29日を予定する。譲渡益12億円は2027年3月期第4四半期に特別利益として計上予定で、2026年3月期の連結業績への影響はない。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

