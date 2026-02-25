ジェイグループホールディングス、CAZAN珈琲店運営会社を子会社化

■外部デューデリ実施の上で取得価額を決定

ジェイグループホールディングス<3063>(東証グロース)は2月24日、マウンテンコーヒーの株式を取得し、子会社化すると発表した。取得は同日開催の取締役会で決議し、契約締結も同日付。株式譲渡日は2月27日を予定する。

同社グループは居酒屋、レストラン、カフェなどの飲食事業を展開している。今回、名古屋市内で「CAZAN珈琲店」を運営し、コーヒーの焙煎加工・卸売やフランチャイズ展開を手がけるマウンテンコーヒーを傘下に収めることで、飲食事業の収益力向上と今後の成長発展を図る。取得株式数は50,000株で、取得後の所有割合は100%となる。取得価額は守秘義務契約により非公表としたが、外部機関による財務・法務・労務デューデリジェンスの結果を勘案し決定した。

マウンテンコーヒーは1967年5月10日設立、資本金25,000千円。同件により同社は2026年2月期第4四半期から連結子会社となる予定である。業績および財務状況への影響は精査中で、今後公表すべき事項が生じた場合は速やかに開示するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

