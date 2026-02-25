*06:37JST NY株式：NYダウは370.44ドル高、ハイテクや消費者サービス関連が好調

米国株式市場は反発。ダウ平均は370.44ドル高の49174.50ドル、ナスダックは236.41ポイント高の22863.68で取引を終了した。

人工知能（AI）を巡る根強い懸念に寄り付き後、まちまち。その後、2月消費者信頼感指数の改善を好感した買いや半導体のアドバンスト・マイクロ・システムズ（AMD）、エヌビディア（NVDA）の買いがけん引し、相場は上昇した。さらに、一部消費関連企業の好決算を好感した買いに加え、AIによる代替が困難なHALO：Heavy Asset Low Obsolescence銘柄に投資資金が引き続き向かい続伸し終了。セクター別では自動車・自動車部品やテクノロジー・ハード・機器が上昇した一方、不動産管理・開発が下落した。

半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）はソーシャルメディアのフェイスブック（FB）運営のメタ・プラットフォームズ（META）が同社のプロセッサーを搭載したAIデータセンター機器を5年間で6ギガワット分購入すると発表し、上昇。メタ・プラットフォームズ（META）も小幅高。宅配ピザ会社のドミノ・ピザ（DPZ）は第4四半期の既存店売上が予想を上回り2026年の見通しを引き上げたほか、アナリストによる投資判断引き上げで、上昇。清涼飲料メーカーのキューリグ・ドクターペッパー（KDP）も第4四半期決算の希薄化後1株当たり利益が予想を上回り、上昇した。

銀行のJPモルガン（JPM）は最高経営責任者（CEO）のダイモン氏が金融危機前に類似しているとし、「愚かな」融資を実行していると同業を批判し、下落。百貨店のディラーズ（DDS）は冬の嵐が影響し第4四半期の既存店売上が予想を下回り、売られた。メディアのパラマウント・スカイダンス（PSKY）は同業ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）に買収を巡る修正案を提示し、小幅安。同業ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）は小幅上昇した。

クラウド・アプリケーションで、財務管理・給与などのソリューションを提供するワークディ（WDAY）は取引終了後に四半期決算を発表。見通しが予想を下回り、時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》