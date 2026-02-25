*00:25JST 【市場反応】米・2月消費者信頼感指数は予想外に上昇、ドルは堅調

コンファレンスボードが発表した米2月消費者信頼感指数は91.2と、1月89.0から低下予想に反して上昇した。

同時刻に発表された米2月リッチモンド連銀製造業指数は―10と、1月－6から予想外に悪化し12カ月連続のマイナスとなった。

米12月卸売在庫確定値は前月比＋0.2％と、予想通り速報値を維持。12月卸売売上高は前月比＋1.0％と、11月＋1.4％から伸びが鈍化したが、予想を上回った。売上高在庫比率は1.27と、1.28から低下。

ドルは堅調。ドル・円は155円75銭から156円01銭へ上昇。ユーロ・ドルは1.1780ドルから1.1766ドルまで下落、ポンド・ドルは1.3476ドルから1.3500ドルまで上昇した。



[経済指標]

・米・2月消費者信頼感指数：91.2（予想：87.1、1月：89.0←84.5）

・米・2月リッチモンド連銀製造業指数：―10（予想―4、1月：－6）

・米・12月卸売在庫確定値：前月比＋0.2％ （予想：＋0.2％、速報：＋0.2％）

・米・12月卸売売上高：前月比＋1.0％（予想＋0.2％、11月＋1.4％←＋1.3％）《KY》