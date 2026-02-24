*23:36JST 【市場反応】米12月FHFA住宅価格指数/ 20都市住宅価格指数は伸び鈍化、ドルは堅調

米連邦住宅金融庁（FHFA）が発表した12月FHFA住宅価格指数は前月比＋0.1％と、11月＋0.7％から伸びが鈍化し、予想も下回った。マイナスとなった昨年9月来で最小の伸びにとどまった。米12月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数は前年比＋1.38％と、12月から伸びが鈍化も予想＋1.30％を上回った。

事前に発表された米2月フィラデルフィア連銀非製造業活動は－17.3と、1月－4.2からさらに悪化した。16カ月連続でマイナスとなった。

米ADP週次雇用4週平均変化（2/7）は1.275万人と、前回1.15万人から増加。昨年11月末以降で最高となった。

ドルは堅調。ドル・円は155円77銭から156円09銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1780ドルから1.1767ドルまで下落、ポンド・ドルは1.3476ドルから1.3494ドルのレンジでもみ合いが続いた。



[経済指標]

・米・2月フィラデルフィア連銀非製造業活動：－17.3（予想―6.8、1月－4.2）

・米・ADP週次雇用4週平均変化（2/7）：1.275万人（前回1.15万人←1.025万人）

・米・12月FHFA住宅価格指数：前月比＋0.1％（予想：＋0.3％、11月：＋0.7％←＋0.6％）

・米・12月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数：前年比＋1.38％（予想：＋1.30％、11：＋1.42％←＋1.39％）《KY》