2035年税引前利益500億円を目指し小売依存から脱却を図る電力銘柄

【基本情報】株価:673円(2026年2月20日終値)/配当利回り:1.63%





国内の注目銘柄を紹介する連載「ログミーFinanceの#銘柄発掘」。ビジネスモデルやファンダメンタルズの分析を通じて、中長期で保有できる優良銘柄の見極め方が身につく実践的シリーズです。今回は、イーレックスを取り上げます。

小売・トレーディング・アグリゲーションの3軸で展開、高圧販売ランキング8位の電力会社

イーレックス(9517)は、企業や家庭向けに電力を販売する小売を中核に、卸電力取引市場での取引や相対取引などを組み合わせて調達と販売を最適化するトレーディングを展開しています。あわせて、発電と燃料、系統用蓄電池なども含め、分散電源や需要家の調整力を束ねて市場で価値化するアグリゲーションにも取り組む電力会社です。高圧小売では、2026年3月期第3四半期累計の販売電力量は2,202ギガワット時、同四半期末の契約容量は966メガワットとなりました。高圧の新電力販売電力量ランキングでは、2025年9月に8位に入っています。

再エネ拡大で需給変動が拡大、収益安定のカギは調整力の確保

電力は作り置きが難しいため、需要と供給の差が出ると調整が必要になります。さらに再生可能エネルギーによる発電が増えるほど、発電量が天候に左右されやすくなり、電力が余る時間と足りない時間の振れが大きくなりがちです。市場連動型の料金メニューや市場調達の比率が高い場合、このような環境では市場価格の変動が販売単価や仕入れに響き、利幅が読みづらくなる場面が出てきます。出力を調整しやすい電源による発電、燃料、需給管理、蓄電池などを組み合わせ、収益機会を増やすことが安定的な収益にとって重要になります。

この点、イーレックスは小売とトレーディングを土台にしつつ、自社での発電やアグリゲーションに取り組み、収益源を広げる構図を描いています。なお、2025年3月期の売上高の内訳は、電力小売が56.8パーセント、電力卸売が31.4パーセント、その他が11.9パーセントとなっています。

自社バイオマス発電の安定運転が中期成長の試金石

同社にとって当面のポイントの一つは、自社のバイオマス発電所(木質ペレットやパームヤシ殻などを燃料とする発電所)を、燃料調達まで含めて安定的に運転できるかです。バイオマスは太陽光や風力と違い、燃料を確保できれば出力を計画しやすい一方、燃料は海外調達が中心になりやすく、品質のばらつき、港湾からの物流、保管、持続可能性認証などの課題に対応する必要があります。安定的な燃料調達と運転が進み、系統用蓄電池などの調整力が収益化していけば、薄利になりがちな小売に頼らない収益構造の改善につながる可能性があります。

2035年に税引前利益500億円超、2026年2月26日公表の次期中計が注目点

今期(2026年3月期)の会社計画は税引前利益75億円となっていますが、中長期の成長イメージとして2030年から2035年に税引前利益500億円プラスアルファという到達点も同社から示されており、足元からの距離は離れていると言えます。2029年3月期までの次期中期経営計画は2026年2月26日に公表予定で、燃料を含めたバイオマスの安定運転や調整力の積み上げを、どのように数値計画へ落とし込むのかが注目点になります。

なお、株主還元は、2026年3月期は期末配当11円を予想するほか、株主優待として「プレミアム優待倶楽部」を導入し、300株以上で保有株数に応じたポイントを付与することが決まっています。

執筆者プロフィール

執筆:西田哲郎

ライター・コンテンツディレクター。投資歴15年。大きな損失を出したことをきっかけにイナゴを卒業、ビジネスモデルとファンダメンタルズ重視の手法に切り替える。業界紙やスタートアップを経てフリーで投資情報メディアやM&A情報サイトの立ち上げに関わり、現在は主に週刊誌で投資や経済関連の記事を執筆。





※記事内容、企業情報は2026年2月17日時点の情報です。



※当記事内容に関連して投資等に関する決定を行う場合は、ご自身の判断で行うものとし、当該判断について当社は一切の責任を負わないものとします。なお、文中に特定の銘柄の投資を推奨するように読み取れる内容がある可能性がございますが、当社および執筆者が投資を推奨するものではありません。