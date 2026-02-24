*16:30JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は反発、アドバンテストやフジクラが2銘柄で約382円分押し上げ

24日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり123銘柄、値下がり99銘柄、変わらず3銘柄となった。

23日の米国株式市場は大幅反落。トランプ政権の相互関税策を巡る最高裁判断を受け、大統領が新たな一律関税策を発表するなど関税策を巡る混乱を警戒し、寄り付き後、下落。プライベートクレジット市場への根強い懸念や人工知能（AI）を巡る不安を受けたソフトウエアの売り再開で、終日戻りなく下落した。終盤にかけ、下げ幅を拡大し、終了。セクター別では家庭・パーソナル用品、医薬品・バイオテクが上昇した一方、ソフトウエアサービスが下落した。米株式市場の動向を横目に、24日の日経平均は続落して取引を開始した。寄付き直後は売りが優勢となったものの、前週末までの米株上昇を背景とした押し目買いや半導体関連の支えもあり、次第に下げ幅を縮める展開となった。為替市場がやや円高方向に振れたことが輸出関連株の重荷となったが、投資家は需給バランスを見極めつつ前場の取引を進めた。日経平均は前場途中に持ち直し、幅広い銘柄での買い戻しが見られた。

大引けの日経平均は前日比495.39円高の57321.09円となった。東証プライム市場の売買高は26億4475万株、売買代金は8兆5807億円、業種別では非鉄金属、ガラス・土石製品、精密機器などが値上がり率上位、情報・通信業、銀行業、証券・商品先物取引業などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は65％、対して値下がり銘柄は31％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約306円押し上げた。同2位はフジクラ＜5803＞となり、イビデン＜4062＞、東エレク＜8035＞、信越化＜4063＞、村田製＜6981＞、HOYA＜7741＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均約186円押し下げた。同2位はトレンド＜4704＞となり、ベイカレント＜6532＞、リクルートHD＜6098＞、コナミG＜9766＞、富士通＜6702＞、NRI＜4307＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 57321.09(+495.39)

値上がり銘柄数 123(寄与度+958.11)

値下がり銘柄数 99(寄与度-462.72)

変わらず銘柄数 3



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 26620 1145 306.18

＜5803＞ フジクラ 25190 2290 76.54

＜4062＞ イビデン 9884 727 48.60

＜8035＞ 東エレク 44380 420 42.12

＜4063＞ 信越化 5930 180 30.08

＜6981＞ 村田製作所 4045 370 29.68

＜7741＞ HOYA 29100 1555 25.99

＜6367＞ ダイキン工業 20465 735 24.57

＜8015＞ 豊田通商 6969 234 23.46

＜5802＞ 住友電気工業 10390 642 21.46

＜6954＞ ファナック 6542 121 20.22

＜6920＞ レーザーテック 31920 1280 17.11

＜4519＞ 中外製薬 10100 170 17.05

<6971> 京セラ 2710 53.5 14.31

<8058> 三菱商事 5132 141 14.14

<5713> 住友金属鉱山 10810 800 13.37

<5801> 古河電気工業 26910 3575 11.95

<6841> 横河電機 5754 356 11.90

<6976> 太陽誘電 4972 338 11.30

<4021> 日産化学 6921 324 10.83

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 4096 -233 -186.92

＜4704＞ トレンドマイクロ 4906 -782 -26.14

＜6532＞ ベイカレント 3861 -619 -20.69

＜6098＞ リクルートHD 6163 -121 -12.13

＜9766＞ コナミG 18435 -360 -12.03

＜6702＞ 富士通 3313 -317 -10.60

＜4307＞ 野村総合研究所 3561 -272 -9.09

<9983> ファーストリテ 66850 -110 -8.82

<2413> エムスリー 1495 -103 -8.26

<4506> 住友ファーマ 2241 -234.5 -7.84

<8766> 東京海上HD 6340 -135 -6.77

<3659> ネクソン 3117 -99 -6.62

<4578> 大塚HD 10425 -195 -6.52

<4385> メルカリ 3400 -185 -6.18

<7453> 良品計画 3532 -88 -5.88

<7013> IHI 4133 -251 -5.87

<7269> スズキ 2252.5 -41.5 -5.55

<7733> オリンパス 1441 -39 -5.21

<7011> 三菱重工業 4811 -154 -5.15

<6758> ソニーG 3306 -30 -5.01《CS》