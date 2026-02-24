関連記事
東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
*16:22JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほかガラス・土石製品、精密機器、繊維業、化学工業なども上昇。一方、情報・通信業が下落率トップ。そのほか銀行業、証券業、保険業、サービス業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 5,710.24 ／ 7.95
2. ガラス・土石製品 ／ 2,277.73 ／ 3.83
3. 精密機器 ／ 14,230.29 ／ 3.35
4. 繊維業 ／ 1,031.51 ／ 2.80
5. 化学工業 ／ 3,032.34 ／ 2.08
6. 水産・農林業 ／ 840.48 ／ 1.95
7. 空運業 ／ 262.18 ／ 1.49
8. 金属製品 ／ 1,776.38 ／ 1.41
9. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,844.76 ／ 1.35
10. パルプ・紙 ／ 715.3 ／ 1.28
11. 卸売業 ／ 6,251.82 ／ 1.23
12. 食料品 ／ 2,734.94 ／ 1.14
13. 海運業 ／ 1,978.47 ／ 0.99
14. 電力・ガス業 ／ 764.69 ／ 0.86
15. 鉱業 ／ 1,131.05 ／ 0.73
16. 電気機器 ／ 6,840.69 ／ 0.73
17. 陸運業 ／ 2,431.85 ／ 0.66
18. ゴム製品 ／ 6,073.54 ／ 0.61
19. 医薬品 ／ 4,372.78 ／ 0.50
20. 建設業 ／ 3,228.79 ／ 0.49
21. その他金融業 ／ 1,455.6 ／ 0.44
22. 小売業 ／ 2,431.75 ／ 0.42
23. その他製品 ／ 6,266.31 ／ 0.27
24. 輸送用機器 ／ 5,528.62 ／ -0.03
25. 機械 ／ 5,426.66 ／ -0.16
26. 石油・石炭製品 ／ 3,103.1 ／ -0.27
27. 不動産業 ／ 3,152.84 ／ -0.55
28. 鉄鋼 ／ 855.31 ／ -0.87
29. サービス業 ／ 2,798.41 ／ -0.92
30. 保険業 ／ 3,383.37 ／ -1.71
31. 証券業 ／ 891.94 ／ -1.83
32. 銀行業 ／ 618.32 ／ -2.43
33. 情報・通信業 ／ 6,790.43 ／ -2.58《CS》
スポンサードリンク