アイナボホールディングス　第5次中期経営計画を策定

アイナボホールディングス＜7539＞は20日、2025年10月1日から2028年9月30日までの3年間を対象とする第5次中期経営計画を策定したと発表した。

基本方針として「事業基盤の強化」と「収益性の改善」を最優先課題に掲げ、ビジネスモデルの変革や利益構造の再構築を推進する。重点施策として、DXの推進や人材への投資を進めるほか、M&Aや物流・IT基盤の整備を通じてグループ間のシナジー創出を図る。施工研修センターや物流拠点を活用した「人」への投資により、工事・物流の品質向上にも取り組む。加えて、サッシ・サイディングなど新商材への対応や物流網整備、業務プロセスの標準化を進め、グループ各社への支援機能を強化する。

経営課題としては、効率的な投資と組織再編による迅速な意思決定、採用・教育・研修制度の充実とグループ内人材交流の促進を掲げる。さらに、業績連動型の役員報酬制度導入を検討し、経営陣が成果に対して責任を持つ体制を整える。

最終年度の数値目標は、売上高1,120億円、営業利益31億円、営業利益率2.8％、ROE8％、配当性向40％、純資産配当率2.6％としている《KM》