*14:16JST 日経平均VIは大幅に上昇、株価堅調だが警戒材料を意識

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時10分現在、前日比＋4.48（上昇率16.74％）の31.24と大幅に上昇している。なお、今日ここまでの高値は31.57、安値は30.40。

今日の東京市場は取引開始時の売り買い交錯後、日経225先物は底堅く推移している。一方、市場では人工知能（AI）が企業の業務を代替するとの見方や、巨額のAI投資に対する警戒感が根強いことに加え、イランを巡る地政学リスクやトランプ米政権の関税政策の不透明感など警戒材料が多く、市場心理は改善せず、また、日経VIは先週末の取引終了時にイレギュラーな形で低下した反動もあり、今日の日経VIは先週末の水準を大幅に上回って推移している。



【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。《SK》