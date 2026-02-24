*14:03JST プリモグローバルホールディングス---子育てサポート企業として「くるみん認定」を再取得

プリモグローバルホールディングス＜367A＞は20日、次世代育成支援対策推進法の改正を受け、2025年度基準で「くるみん認定」を取得したと発表した。これは厚生労働大臣が、子育て支援に積極的に取り組む企業を認定する制度で、同社グループでは2018年に続き2回目の認定取得となる。今回の認定は、改正された新基準に沿って評価されたもので、社員の子育て支援施策が継続的に実施されていることが改めて評価されたものとみられる。

同社では働きやすい職場環境整備の一環として、ライフワークバランスを重視した有給半休制度を導入し、育児短時間勤務制度の適用期間延長やリフレッシュ休暇制度も設けている。また、男性社員の育児休業取得促進を図るとともに、保育料支援金制度の導入・拡充に取り組み、仕事と育児の両立支援を推進してきた。こうした制度整備は、結婚・出産・育児など多様なライフイベントを迎える社員に対し、安心して働ける環境を提供するための具体的施策として実施されている。今後も全ての社員が安心して力を発揮できる職場づくりを推進していくとしている。《KM》