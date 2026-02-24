*14:02JST ＣＲＧホールディングス---茨城県知事・大井川氏がパレット運営の障がい者福祉施設を視察

ＣＲＧホールディングス＜7041＞は20日、子会社であるパレットが運営する障がい者雇用サテライトオフィス「Canvas」と就労移行支援事業所「カラーズ・ラボ」水戸オフィスが茨城県の大井川県知事および同県労働政策課、障害福祉課の職員の視察を受けたと発表した。今回の視察は茨城県の障害者雇用施策の検討に資する目的で行われ、同社の障がい者雇用支援の取り組み現場を直接見学する機会となった。

「Canvas」は大企業の障がい者雇用を地方で創出する画期的なサテライトオフィスサービスで、パレットが地方にサテライトオフィスを設置し、障がい者の採用代行サービス、企業向けオフィス運営、包括的なサポート体制の提供を一体的に行う。2026年2月時点で6拠点を展開している。また「カラーズ・ラボ」は発達障害・精神障害者等を対象としたIT・プログラミング・動画編集スクールで、都道府県指定の就労移行支援事業所として実践的なスキル向上と就職支援を目指しており、同じく8拠点を展開している。

視察では、県労働政策課から「特に県内の中小企業にとってより使いやすい仕組みにしてほしい」との意見が出され、パレットは企業規模や地域特性にかかわらず活用しやすい支援モデルの磨き上げに取り組んでいく意向を示した。《KM》