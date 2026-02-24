関連記事
アドバンスクリエイト 2026年1月度の業績概要
*12:59JST アドバンスクリエイト---2026年1月度の業績概要
アドバンスクリエイト＜8798＞は20日、2026年1月度の業績概要を発表した。
1月度は、保険代理店事業において、対面販売が前月比26％減、前年同月比9％減となった。協業販売は前月比15％減、前年同月比12％増となった。通信販売は前月比6％減、前年同月比48％減となった。ANP合計は前月比23％減、前年同月比9％減となった。
一方、新しいマーケティング手法の実践により、先行指標であるマーケティングによる獲得顧客数が前月比75％増、前年同月比73％増となった。顧客獲得単価(CPA)も前月比23％減、前年同月比43％減となり、マーケティングの効率化が進んでいる。
なお、同社は現在、セールスプロセスの移行期間にあるため、アポイント数の増加には今しばらく時間がかかるものとしている。
ASP事業では、保険代理店向け顧客管理システム「御用聞き」は累計ID数6,407件で前月比34件増、前年同月比464件増となった。「丁稚（DECHI）」は累計ID数7,620件で前月比1件増、前年同月比478件増となった。保険相談特化型ビデオ通話システム「Dynamic OMO」の累計ID数は887件となり、前月比7件減、前年同月比64件減となった。《KM》
