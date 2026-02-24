*10:44JST リアルゲイト---固定資産の取得

リアルゲイト＜5532＞は20日、東京都渋谷区東に所在する土地・建物の固定資産取得について売買契約を締結したと発表した。

取得対象は鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付5階建、延床面積約2,400平方メートルで、主な用途は事務所及び駐車場である。同社は信託受益権の準共有持分20％を取得する。物件引渡期日は2026年2月27日を予定している。

本件は、2026年2月3日に開示したヒューリックとの戦略的業務提携及び合弁会社設立に基づき、早期に総額1,000億円超の共同投資を目指す取り組みの一環として、HistoRyと共同投資により取得する。

取得先及び取得金額は守秘義務により非公表としているが、取得金額は2025年9月期における純資産33.51億円の30％以上となる見込みである。資金は自己資金及び金融機関からの借入を予定しているが、借入金額を含め詳細は未定であり、決定次第公表するとしている。なお、取得先との間に資本関係、人的関係及び関連当事者として特記すべき事項はない。《KM》