出来高変化率ランキング（10時台）～トラースOP、ホギメディなどがランクイン

2026年2月24日 10:40

記事提供元：フィスコ

*10:40JST 出来高変化率ランキング（10時台）～トラースOP、ホギメディなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月24日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜381A＞ iF米債35　　　 91286 　26409.638　 396.33% -0.0009%
＜1599＞ iFJPX400　　2294 　10977.112　 338.25% 0.0031%
＜6696＞ トラースOP　　　　1415100 　25750.64　 333.4% 0.1698%
＜3593＞ ホギメディ　　　　　241000 　504921.4　 304% 0.0029%
＜180A＞ GX超長米　　　　　2282650 　84067.384　 210.22% -0.0073%
＜2254＞ GX中国EV　　　　89882 　24317.596　 183.89% 0.0099%
＜202A＞ 豆蔵　　　　　　　　190800 　174534.2　 169.24% 0.0014%
＜6406＞ フジテック　　　　　144400 　177069.2　 154.8% -0.0022%
＜1619＞ NF建設資　　　　　2914 　38738.156　 153.34% 0.0033%
＜6999＞ KOA　　　　　　　835300 　434642.3　 140.04% 0.1737%
＜7794＞ イーディーピ　　　　5113900 　1846916.54　 135.54% -0.0683%
＜1487＞ 上米債HE　　　　　3108 　16314.244　 132.72% 0.0031%
＜3865＞ 北越コーポ　　　　　854800 　283898.88　 126.27% 0.0481%
＜1698＞ 上場配当　　　　　　14275 　28080.314　 126.02% -0.0028%
＜2292＞ SFoods　　　　322900 　361733.9　 100.33% 0.011%
＜6264＞ マルマエ　　　　　　789200 　1168976　 92.39% -0.0614%
＜1938＞ 日リーテック　　　　220100 　290319.02　 80.08% -0.0274%
＜1783＞ fantasis　　2027700 　76537.52　 69.12% 0.0441%
＜2640＞ GXゲームアニ　　　26789 　67915.828　 68.08% -0.0119%
＜4765＞ SBIGアセット　　358700 　117779.4　 66.98% 0.0164%
<2620> iS米債13　　　　406710 　62532.836　 66.02% -0.0033%
<8273> イズミ　　　　　　　492300 　719681.3　 64.77% 0.0032%
<464A> QPSHD　　　　　2009200 　2306432.2　 59.88% 0.0405%
<4417> グローセキュ　　　　248900 　324147.62　 58.31% -0.1612%
<2033> KOSPIブル　　　2185 　67154.154　 57.77% 0.0014%
<1949> 住電設　　　　　　　43600 　267890.8　 56.6% 0.002%
<6928> エノモト　　　　　　67100 　113497.34　 56.34% 0.0476%
<3927> フーバーブレ　　　　89500 　52000.22　 53.43% -0.0477%
<7571> ヤマノHD　　　　　592100 　39209.74　 52.64% 0.0347%
<3901> マークラインズ　　　204100 　192241.48　 51.07% 0.0512%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

