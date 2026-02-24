関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～トラースOP、ホギメディなどがランクイン
*10:40JST 出来高変化率ランキング（10時台）～トラースOP、ホギメディなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月24日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜381A＞ iF米債35 91286 26409.638 396.33% -0.0009%
＜1599＞ iFJPX400 2294 10977.112 338.25% 0.0031%
＜6696＞ トラースOP 1415100 25750.64 333.4% 0.1698%
＜3593＞ ホギメディ 241000 504921.4 304% 0.0029%
＜180A＞ GX超長米 2282650 84067.384 210.22% -0.0073%
＜2254＞ GX中国EV 89882 24317.596 183.89% 0.0099%
＜202A＞ 豆蔵 190800 174534.2 169.24% 0.0014%
＜6406＞ フジテック 144400 177069.2 154.8% -0.0022%
＜1619＞ NF建設資 2914 38738.156 153.34% 0.0033%
＜6999＞ KOA 835300 434642.3 140.04% 0.1737%
＜7794＞ イーディーピ 5113900 1846916.54 135.54% -0.0683%
＜1487＞ 上米債HE 3108 16314.244 132.72% 0.0031%
＜3865＞ 北越コーポ 854800 283898.88 126.27% 0.0481%
＜1698＞ 上場配当 14275 28080.314 126.02% -0.0028%
＜2292＞ SFoods 322900 361733.9 100.33% 0.011%
＜6264＞ マルマエ 789200 1168976 92.39% -0.0614%
＜1938＞ 日リーテック 220100 290319.02 80.08% -0.0274%
＜1783＞ fantasis 2027700 76537.52 69.12% 0.0441%
＜2640＞ GXゲームアニ 26789 67915.828 68.08% -0.0119%
＜4765＞ SBIGアセット 358700 117779.4 66.98% 0.0164%
<2620> iS米債13 406710 62532.836 66.02% -0.0033%
<8273> イズミ 492300 719681.3 64.77% 0.0032%
<464A> QPSHD 2009200 2306432.2 59.88% 0.0405%
<4417> グローセキュ 248900 324147.62 58.31% -0.1612%
<2033> KOSPIブル 2185 67154.154 57.77% 0.0014%
<1949> 住電設 43600 267890.8 56.6% 0.002%
<6928> エノモト 67100 113497.34 56.34% 0.0476%
<3927> フーバーブレ 89500 52000.22 53.43% -0.0477%
<7571> ヤマノHD 592100 39209.74 52.64% 0.0347%
<3901> マークラインズ 204100 192241.48 51.07% 0.0512%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク