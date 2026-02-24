関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～SBIGアセット、トラースOPなどがランクイン
SBIGAM＜4765＞がランクイン（9時47分時点）。急反発。前週末取引終了後に、26年3
月期業期予想を発表した。営業利益は22.69億円（前期比2.0倍）予想。連結対象が
大きく拡充し、売上高は前期比2.3倍となる見込み。同時に、未定としていた期末配
当を13.75円とすると発表した。前回予想は13.25円だった。年間配当は前期比0.75
円増配の22.75円となる。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月24日 9:47 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6696＞ トラースOP 1123300 25750.64 318.77% 0.1859%
＜3593＞ ホギメディ 234100 504921.4 301.72% 0.0014%
＜1599＞ iFJPX400 1224 10977.112 295.38% -0.0019%
＜2254＞ GX中国EV 89869 24317.596 183.87% 0.0091%
＜202A＞ 豆蔵 189500 174534.2 168.39% 0.0014%
＜1619＞ NF建設資 2896 38738.156 152.57% -0.0013%
＜6406＞ フジテック 137600 177069.2 148.77% -0.0022%
＜7794＞ イーディーピ 4836400 1846916.54 128.87% -0.0612%
＜180A＞ GX超長米 1155770 84067.384 126.4% -0.0083%
＜1487＞ 上米債HE 2933 16314.244 125.53% 0.0031%
＜381A＞ iF米債35 547 26409.638 123.29% -0.0018%
＜3865＞ 北越コーポ 816400 283898.88 120.37% 0.0427%
＜1698＞ 上場配当 13330 28080.314 117.57% -0.0054%
＜6999＞ KOA 653000 434642.3 108.76% 0.1461%
＜2292＞ S Foods 316900 361733.9 98.08% 0.0078%
＜6264＞ マルマエ 667600 1168976 74.06% -0.0614%
＜1938＞ 日リーテック 206000 290319.02 72.77% -0.0048%
＜1783＞ fantasis 1987300 76537.52 66.86% 0.0441%
＜2620＞ iS米債13 406710 62532.836 66.02% -0.0033%
<2640> GXゲームアニ 26234 67915.828 65.75% -0.0088%
<8273> イズミ 490900 719681.3 64.45% 0.0032%
＜4765＞ SBIGアセット 330800 117779.4 58.19% 0.018%
<1949> 住電設 43500 267890.8 56.35% 0.001%
<2033> KOSPIブル 2156 67154.154 56.33% -0.0009%
<3927> フーバーブレ 85800 52000.22 49.57% -0.0455%
<7571> ヤマノHD 572700 39209.74 49.14% 0.0521%
<3901> マークラインズ 198500 192241.48 48.14% 0.0499%
<5280> ヨシコン 20100 34084.46 45.44% -0.0175%
<9046> 神電鉄 52000 77234.5 45.23% -0.0074%
<4417> グローセキュ 217400 324147.62 44.58% -0.1532%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
