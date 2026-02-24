ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～SBIGアセット、トラースOPなどがランクイン

2026年2月24日 10:29

*10:29JST 出来高変化率ランキング（9時台）～SBIGアセット、トラースOPなどがランクイン
SBIGAM＜4765＞がランクイン（9時47分時点）。急反発。前週末取引終了後に、26年3
月期業期予想を発表した。営業利益は22.69億円（前期比2.0倍）予想。連結対象が
大きく拡充し、売上高は前期比2.3倍となる見込み。同時に、未定としていた期末配
当を13.75円とすると発表した。前回予想は13.25円だった。年間配当は前期比0.75
円増配の22.75円となる。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月24日　9:47　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6696＞ トラースOP　　　 1123300 　25750.64　 318.77% 0.1859%
＜3593＞ ホギメディ　　　　　234100 　504921.4　 301.72% 0.0014%
＜1599＞ iFJPX400　　1224 　10977.112　 295.38% -0.0019%
＜2254＞ GX中国EV　　　　89869 　24317.596　 183.87% 0.0091%
＜202A＞ 豆蔵　　　　　　　　189500 　174534.2　 168.39% 0.0014%
＜1619＞ NF建設資　　　　　2896 　38738.156　 152.57% -0.0013%
＜6406＞ フジテック　　　　　137600 　177069.2　 148.77% -0.0022%
＜7794＞ イーディーピ　　　　4836400 　1846916.54　 128.87% -0.0612%
＜180A＞ GX超長米　　　　　1155770 　84067.384　 126.4% -0.0083%
＜1487＞ 上米債HE　　　　　2933 　16314.244　 125.53% 0.0031%
＜381A＞ iF米債35　　　　547 　26409.638　 123.29% -0.0018%
＜3865＞ 北越コーポ　　　　　816400 　283898.88　 120.37% 0.0427%
＜1698＞ 上場配当　　　　　　13330 　28080.314　 117.57% -0.0054%
＜6999＞ KOA　　　　　　　653000 　434642.3　 108.76% 0.1461%
＜2292＞ S Foods　　　316900 　361733.9　 98.08% 0.0078%
＜6264＞ マルマエ　　　　　　667600 　1168976　 74.06% -0.0614%
＜1938＞ 日リーテック　　　　206000 　290319.02　 72.77% -0.0048%
＜1783＞ fantasis　　1987300 　76537.52　 66.86% 0.0441%
＜2620＞ iS米債13　　　　406710 　62532.836　 66.02% -0.0033%
<2640> GXゲームアニ　　　26234 　67915.828　 65.75% -0.0088%
<8273> イズミ　　　　　　　490900 　719681.3　 64.45% 0.0032%
＜4765＞ SBIGアセット　　330800 　117779.4　 58.19% 0.018%
<1949> 住電設　　　　　　　43500 　267890.8　 56.35% 0.001%
<2033> KOSPIブル　　　2156 　67154.154　 56.33% -0.0009%
<3927> フーバーブレ　　　　85800 　52000.22　 49.57% -0.0455%
<7571> ヤマノHD　　　　　572700 　39209.74　 49.14% 0.0521%
<3901> マークラインズ　　　198500 　192241.48　 48.14% 0.0499%
<5280> ヨシコン　　　　　　20100 　34084.46　 45.44% -0.0175%
<9046> 神電鉄　　　　　　　52000 　77234.5　 45.23% -0.0074%
<4417> グローセキュ　　　　217400 　324147.62　 44.58% -0.1532%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

