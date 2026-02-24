*09:05JST 日経平均は153円高、寄り後は上げに転じる

日経平均は153円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は、やや売りが先行した。東京市場が3連休中の米株式市場でダウ平均が2営業日通算で1.20％下落、ナスダック総合指数が同じく通算で0.24％下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、外為市場で1ドル＝154円70銭台と、先週末20日15時30分頃と比べ50銭ほど円高・ドル安に振れたことが東京市場で輸出株などの株価を抑える要因となった。さらに、人工知能（AI）が企業の業務を代替するとの見方や、巨額のAI投資に対する警戒感が根強いことに加え、イランを巡る地政学リスクやトランプ米政権の関税政策の不透明感など警戒材料が多く、投資家心理を慎重にさせた。一方、先週末の日経平均が640円あまり大幅に下げたことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。また、昨日の米株式市場は主要指数が下落したが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が東京市場が3連休前の19日と比べ0.49％上昇しており、東京市場で半導体関連株の株価の支えとなった。さらに、引き続き高市政権の政策や日米関税合意に基づく日本の対米投融資への期待感が株価支援要因となったこともあり、寄り後、日経平均は上げに転じた。《SK》