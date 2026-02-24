*08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：買い優勢か

本日の東証グロース市場250指数先物は、買い優勢の展開を予想する。前日23日のダウ平均は821.91ドル安の48804.06ドル、ナスダックは258.80ポイント安の22627.27で取引を終了した。トランプ政権の相互関税策を巡る最高裁判断を受け、大統領が新たな一律関税策を発表するなど関税策を巡る混乱を警戒し、寄り付き後、下落。プライベートクレジット市場への根強い懸念や人工知能（AI）を巡る不安を受けたソフトウエアの売り再開で、終日戻りなく続落した。終盤にかけ、下げ幅を拡大し、終了。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は買い優勢の展開を予想する。米国の関税問題や株安を受けて、警戒感は残るものの、先週末の急落でポジション調整が加速したことにより、出直り機運も高まっている。急落リスク後の再生医療系のバイオベンチャー株に対する買い戻しニーズが見込まれるほか、RSIやストキャスティクスが中位水準で推移していることから、高値警戒感も後退していそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比9pt高の738ptで終えている。上値のメドは750pt、下値のメドは730ptとする。《SK》