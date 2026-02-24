日本エコシステム、株主優待を500株へ拡充、総合利回り約5%

■優待条件を600株から500株へ緩和、年間QUOカード3万円分

日本エコシステム<9249>(東証スタンダード)は2月20日、株主優待制度の変更(拡充)および福岡証券取引所・札幌証券取引所本則市場への重複上場申請を取締役会で決議したと発表した。株主還元の強化と株主基盤の拡大、さらには知名度向上と流動性確保を同時に進める方針である。

株主優待制度は、現行の「6単元(600株)以上」から「5単元(500株)以上」へと対象を拡大する。年間優待は当社オリジナルQUOカード3万円分で、毎年3月末日および9月末日に各1万5000円分を贈呈する内容に変更はない。2026年2月19日終値ベースで試算した総合利回り(配当と株主優待の合計)は約5%となる。適用は2026年3月末日現在の株主名簿に記載または記録された株主から開始する。

■福岡・札幌へ重複上場申請、知名度向上と流動性確保

あわせて、東京証券取引所スタンダード市場および名古屋証券取引所メイン市場に上場する同社は、福岡および札幌証券取引所本則市場への重複上場を申請する。九州・北海道の営業拠点を背景に、対話機会の拡充や株主増加、流動性確保を図る考えである。承認の可否および時期は未定であり、承認時は既存市場との重複上場となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

