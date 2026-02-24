ヘリオス　テクノ　HD、電気照明器具向けハーネス企業を19.5億円で取得

■取得総額20.2億円、4月1日に株式譲渡実行予定

ヘリオス テクノ ホールディング<6927>(東証スタンダード)は2月20日、ホンダ(新潟県燕市笈ケ島字五郎右エ門田)の発行済株式の全部を取得し、子会社化することを発表した。取締役会決議に替わる書面決議により決定したもので、株式譲渡実行日は2026年4月1日を予定している。取得株式数は43,600株、取得価額は1,950百万円、アドバイザリー等費用7000万円を含む合計概算額は20億2000万円である。

ホンダは1951年創業、1978年設立。新潟県燕市に本社を置き、電気照明器具向けワイヤーハーネスの製造・販売を手掛ける。新潟県、三重県、兵庫県、福井県に生産拠点を有し、企画開発から材料調達、加工、梱包、出荷までの一貫体制を構築する。直近2025年4月期は売上高1,852百万円、経常利益327百万円を計上した。

同社は高付加価値な製品・サービスの提供を掲げ、事業ポートフォリオの拡大を推進している。電気照明器具分野で培われたホンダの技術力と信頼は、同社グループの事業基盤を補完し、顧客層拡大や競争力強化につながると見込む。2026年3月期の連結業績への影響は軽微とし、2027年3月期予想に織り込む予定である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

