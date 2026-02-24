和心、株主優待制度を新設、100株以上に商品券贈呈

■100株以上2,000円分、1,000株以上25,000円分を贈呈

和心<9271>(東証グロース)は2月20日、株主優待制度の新設を発表した。対象は毎年12月末日時点の株主名簿に記載または記録された100株(1単元)以上を保有する株主で、2026年12月末日現在の株主から開始する。贈呈は毎年12月末の基準日から3か月以内を目途に発送予定である。

優待内容は和心商品券で、100株以上1,000株未満は2,000円分、1,000株以上は25,000円分を贈呈する。商品券は同社直営店舗で利用可能である。株主への感謝を示すとともに、ブランドファンに中長期で株主として参画してもらうことが導入の目的である。

同社は「日本のカルチャーを世界へ」をビジョンに、『北斎グラフィック』『かんざし屋wargo』『箸や万作』などを展開する。優待制度を通じ来店機会を創出し、ブランド体験の向上と株主との関係強化を図ることで、企業価値の持続的な向上を目指す方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

