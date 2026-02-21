*14:48JST ユーロ週間見通し：底堅い動きか、日銀による追加利上げ観測後退の影響残る

■弱含み、米国金利の先安観は後退

今週のユーロ・ドルは弱含み。米国によるイラン攻撃の可能性が高まっており、安全逃避的なユーロ売り・米ドル買いが広がった。また、2月20日発表の12月米コアPCE価格指数は市場予想を上回り、米国金利の先安観は後退したこともユーロ売り・米ドル買いを促す一因となったようだ。取引レンジ：1.1742ドル－1.1878ドル。

■伸び悩みか、ドイツの雇用、インフレ指標が手掛かり材料に

来週のユーロ・ドルは伸び悩みか。2月27日に発表されるドイツ失業率が悪化した場合、ユーロ売り・米ドル買いに振れやすい。同日の独消費者物価指数（CPI）も注目され、市場予想を下回った場合もユーロ売りにつながりそうだ。一方、米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨を受けドル売りは後退し、ユーロの下押し要因に。

予想レンジ：1.1600ドル-1.1900ドル

■強含み、日欧金利差の縮小観測は後退

今週のユーロ・円は強含み。予想を下回る日本の経済成長率を受けて日本銀行による3月追加利上げの可能性は低下したことが要因。日本とユーロ圏の金利差は3月にも縮小するとの思惑は後退し、ユーロ買い・円売りが優勢となった。米国によるイラン攻撃の可能性が高まり、原油先物が上昇したこともユーロ買い・円売りにつながったようだ。取引レンジ：180円82銭－183円15銭。

■底堅い動きか、日銀による追加利上げ観測後退の影響残る

来週のユーロ・円は底堅い動きか。2月27日発表のドイツ経済指標で失業率の上昇やインフレ鈍化が確認された場合、ユーロ売り・円買いが強まる可能性がある。ただ、日本銀行による追加利上げ観測後退や日本の財政悪化を警戒した円売りが大幅に縮小する可能性は低いこともユーロを下支えしそうだ。

○発表予定のユーロ圏主要経済指標・注目イベント

・特になし

予想レンジ：181円50銭-184円00銭《FA》