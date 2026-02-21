「黄金の味」「プチッと鍋」がヒット、34億円投資で成長加速の調味料メーカー

【基本情報】株価:2,701円(2026年2月20日終値)/配当利回り:1.74%





国内の注目銘柄を紹介する連載「ログミーFinanceの#銘柄発掘」。ビジネスモデルやファンダメンタルズの分析を通じて、中長期で保有できる優良銘柄の見極め方が身につく実践的シリーズです。今回は、エバラ食品工業を取り上げます。

「黄金の味」「プチッと鍋」など定番ブランドで支える、479億円規模の調味料事業

エバラ食品工業(2819)は「黄金の味」「焼肉のたれ」「プチッと鍋」「浅漬けの素」など、家庭の食卓と外食の現場で使われる調味料を軸に収益を積み上げる企業です。主力は液体調味料ですが、カレールウや顆粒調味料も含め、味付けを担う製品全般を手掛けています。

2025年3月期の連結売上高は479億63百万円で、内訳は食品事業が403億64百万円(売上構成比84.2パーセント)、物流事業が69億93百万円(同14.6パーセント)、その他が6億5百万円(同1.3パーセント)でした。食品事業の内訳は、家庭用が294億19百万円(食品事業内72.9パーセント)、業務用が109億45百万円(同27.1パーセント)で、家庭向けの定番商品が土台を形成しています。

焼肉のたれ43.6%・浅漬けの素42.6%――主力3カテゴリーで圧倒的シェア

特徴は各カテゴリーでシェア上位の製品を揃えていることです。具体的には焼肉のたれ市場で金額シェア43.6パーセント、浅漬けの素で金額シェア42.6パーセント(インテージSRI+、2024年4月から2025年3月)を獲得しています。加えて、ポーション調味料の「プチッと鍋」も金額シェア51.7パーセント(インテージSRI+、2023年4月から2024年3月)と示されています。このような強い商品ラインナップを起点に、新商品を定番化させやすいことが強みとなります。

単独世帯4割超時代へ、ポーション調味料に34億円投資で供給力強化

構造的な追い風となるのが、一人前需要の増加です。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、単独世帯の割合は2020年の38.0パーセントから2050年に44.3パーセントへ上昇する見通しで、少量で作れてムダが出にくいポーション調味料や、味付けを失敗しにくいソース類は、一人前需要と相性がよい領域です。中期経営計画「Ebara Reboot 2026」ではポーション調味料をはじめとした基幹商品のさらなるシェア拡大を重要課題に置き、津山工場に約34億円を投じてポーションラインを新設するなど供給力の確保も進めています。需要増が数量に表れやすい商材だけに、生産制約を先回りで潰す投資は利益の伸びに効くと考えられます。

外食・中食の省人化ニーズが追い風、業務用調味料で安定した取引継続性

また、外食・中食の現場では省人化ニーズが続き、味をブレさせずに回せる業務用調味料の価値が上がりやすい局面です。2026年3月期第3四半期累計の食品事業売上は前年同期比4.7パーセント増で、業務用は同3.0パーセント増と伸びています。業務用調味料は取引の継続性が高いため、業績の長期的な押し上げにつながりそうです。

2026年2月に通期上方修正、総還元性向50%以上の株主還元方針

直近では、売上が計画を上回ったことなどを踏まえて2026年2月6日に通期業績予想を上方修正し、売上高496億円、営業利益22億円、経常利益25億円、当期純利益17億円へ引き上げました。株主還元では総還元性向50パーセント以上の方針を掲げており、稼ぐ力の改善が還元につながりやすいため、長期で検討しやすい銘柄と言えそうです。

執筆者プロフィール

執筆:西田哲郎

ライター・コンテンツディレクター。投資歴15年。大きな損失を出したことをきっかけにイナゴを卒業、ビジネスモデルとファンダメンタルズ重視の手法に切り替える。業界紙やスタートアップを経てフリーで投資情報メディアやM&A情報サイトの立ち上げに関わり、現在は主に週刊誌で投資や経済関連の記事を執筆。





※記事内容、企業情報は2026年2月12日時点の情報です。



※当記事内容に関連して投資等に関する決定を行う場合は、ご自身の判断で行うものとし、当該判断について当社は一切の責任を負わないものとします。なお、文中に特定の銘柄の投資を推奨するように読み取れる内容がある可能性がございますが、当社および執筆者が投資を推奨するものではありません。