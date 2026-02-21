関連記事
前日に動いた銘柄 part2 ニチアス、スマレジ、アーキテクツSJなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ニチアス、スマレジ、アーキテクツSJなど
銘柄名<コード20日終値⇒前日比
クスリのアオキ＜3549＞ 4021 +3
オアシス・マネジメントによる株式買い増しで思惑。
INPEX＜1605＞ 3677 -42
イラン情勢緊迫化でWTI上昇も利益確定売り優勢。
ニチアス＜5393＞ 8689 +335
堅調推移継続で続伸。
住友ファーマ＜4506＞ 2475.5 -457.5
直近の上昇に対する利食い売り優勢で急落。
アイシン＜7259＞ 2682 -254.5
中期経営計画策定も急落。
ブックオフGHD＜9278＞ 1878 -222
19日の急騰に対する利食い売り優勢。
Link-U グループ＜4446＞ 1274 -90
19日の上昇に対する利食い売り優勢。
東洋エンジニアリング＜6330＞ 3060 -220
売り優勢の展開が続いて軟調推移継続。
ティムス＜4891＞ 142 +1
急性脳梗塞（AIS）治療薬候補TMS-007第2/3相臨床試験の日本コホートで
最初の患者登録。上値は重い。
シンバイオ製薬＜4582＞ 160 -11
19日まで2日連続ストップ高の買い人気が継続。
TORICO＜7138＞ 302 -23
「イーサリアム（ETH）トレジャリー事業」開始特別株主優待を
発表し19日人気化。20日は売り優勢。
サイバーダイン＜7779＞ 393 +46
売りこなしつつ上昇相場続く。
ポストプライム＜198A＞ 264 -67
19日ストップ高の反動安。
スマレジ＜4431＞ 2588 +344
底値圏放れで買い集める。
イーディーピー＜7794＞ 1273 -400
19日まで2日連続ストップ安の売り地合いが継続。
アーキテクツSJ＜6085＞ 1772 +300
19日ストップ高の余勢を駆って上伸。
パワーエックス＜485A＞ 3430 -230
18日高値でひとまず達成感。
日本ナレッジ＜5252＞ 868 +44
中期経営計画を発表。29年3月期営業利益3.0億円目標
（25年3月期0.99億円）。上値は限定的。《CS》
スポンサードリンク