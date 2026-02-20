*17:12JST 東京為替：ドル・円はしっかり、夕方にかけて堅調地合いに

20日の東京市場でドル・円はしっかり。朝方に発表された日本のインフレ指標が鈍化し、日銀の早期利上げ観測後退をにらんだ円売りで154円90銭から上昇基調に。その後は地政学リスクで円売りは抑制されたが、午後はドル買いで155円50銭まで上昇した。

・ユ-ロ・円は182円32銭から182円74銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1775ドルから1.1748ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値56,979.74円、高値56,979.74円、安値56,680.88円、終値56,825.70円(前日比642.13円安)

・17時時点：ドル・円155円40-50銭、ユ-ロ・円182円60-70銭

【要人発言】

・ブレマンNZ準備銀行（RBNZ）総裁

「今年第1四半期には目標レンジに戻る見通し」

「インフレ率は今後12カ月間で、目標の中央値2％への回帰を確信」

「インフレ圧力は消費者物価指数（CPI）が示すほど高くない」

「インフレ経路は不安定な動きを見せている」

【経済指標】

・日・1月全国消費者物価コア指数：前年比+2.0％（予想：+2.0％、12月：+2.4％）

・ NZ・1月貿易収支：-5.19億NZドル（12月：+0.52億NZドル→+0.88億NZドル）《TY》