*15:49JST 2月20日本国債市場：債券先物は132円67銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付132円53銭 高値132円81銭 安値132円47銭 引け132円67銭

2年 1.239％

5年 1.593％

10年 2.094％

20年 2.907％



20日の債券先物3月限は132円53銭で取引を開始し、132円67銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.46％、10年債は4.07％、30年債は4.70％近辺で推移。債権利回りはまちまち。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.74％、英国債は4.37％、オーストラリア10年債は4.72％、NZ10年債は4.33％近辺で推移。（気配値）。

[本日の主要政治・経済イベント]

・16：00 英・1月小売売上高（予想：前月比＋0.2％、12月：＋0.4％）

・17：30 独・2月製造業PMI（予想：49.5、1月：49.1）

・17：30 独・2月サービス業PMI（予想：52.4、1月：52.4）

・18：00 ユーロ圏・2月製造業PMI（予想：50.0、1月：49.5）

・18：00 ユーロ圏・2月サービス業PMI（予想：52.4、1月：52.4）

・17：30 英・2月製造業PMI（予想：51.5、1月：51.8）

・17：30 英・2月サービス業PMI（予想：53.5、1月：54.0）

・22：30 加・12月小売売上高（予想：前月比－0.5％、11月：＋1.3％）

・22：30 米・12月個人所得（予想：前月比＋0.3％、11月：＋0.3％）

・22：30 米・12月個人消費支出（予想：前月比＋0.4％、11月：＋0.5％）

・22：30 米・12月コアPCE価格指数（予想：前年比＋2.9％、11月：＋2.8％）

・22：30 米・10-12月期国内総生産（予想：前期比年率＋3.0％）

・23：45 米・2月製造業PMI（1月：52.4）

・23：45 米・2月サービス業PMI（1月：52.7）

・24：00 米・12月新築住宅販売件数（11月：73.5万件）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》