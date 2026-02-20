ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～アスタリスク、木村化などがランクイン

2026年2月20日 14:02

記事提供元：フィスコ

出来高変化率ランキング（13時台）～アスタリスク、木村化などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[2月20日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率


＜6356＞ 日ギア　　　　　　 　7140700 　89363.5　 381.22% 0.1776%
＜180A＞ GX超長米　　　　 　949020 　6355.205　 366.53% -0.0056%
＜8103＞ 明和産　　　　　　 　2579400 　157904.28　 298.84% -0.0228%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　 　10190 　14677.104　 297.60% -0.0006%
＜6492＞ 岡野バル　　　　　 　745500 　526272.6　 282.17% -0.0086%
＜6522＞ アスタリスク　　　 　203400 　7081.82　 280.16% 0.0592%
＜4549＞ 栄研化　　　　　　 　624300 　159728.1　 275.89% 0.1979%
＜237A＞ iS米債25　　　 　1956680 　37916.085　 264.24% 0.0065%
＜9278＞ ブックオフGH　　 　576400 　99818.68　 260.03% -0.1023%
＜6378＞ 木村化　　　　　　 　6644400 　1070756.52　 237.30% -0.0578%
＜6343＞ フリージアマク　　 　7480400 　175229.88　 233.55% 0.0612%
＜198A＞ ポストプライ　　　 　10859300 　406669.18　 222.03% -0.1873%
＜4431＞ スマレジ　　　　　 　734500 　277524.5　 220.46% 0.1434%
＜4978＞ リプロセル　　　　 　5546900 　168604.36　 206.55% -0.0505%
＜6644＞ 大崎電　　　　　　 　1118500 　328395.24　 201.18% 0.0529%
＜9287＞ JIF　　　　　　 　2397 　36871.46　 192.13% 0%
＜380A＞ GXチャイナテク　 　74049 　15273.474　 189.21% -0.0243%
＜2778＞ パレモ・HD　　　 　1480600 　36966.74　 187.85% 0.0666%
＜133A＞ GX超短米　　　　 　278843 　68867.849　 168.74% 0.0019%
＜1571＞ NF日経イン　　　 　4971360 　513124.843　 167.29% 0.011%
<3850> NTTDIM　　　 　102400 　80878.9　 163.81% -0.0915%
<7719> 東京衡機　　　　　 　2642200 　233000.32　 161.98% 0.2%
<1699> NF原油先　　　　 　2021470 　192594.131　 160.18% 0.0241%
<6333> 帝国電機　　　　　 　130700 　101305.2　 148.15% -0.0062%
<7776> セルシード　　　　 　10034000 　963871.82　 136.94% 0.0284%
<4530> 久光薬　　　　　　 　991000 　2155849.94　 132.81% -0.0422%
<4894> クオリプス　　　　 　2456500 　7074440.8　 130.48% -0.178%
<4274> 細谷火　　　　　　 　494800 　219455.64　 127.41% 0.0949%
<6324> ハーモニック　　　 　2744300 　4020794.9　 127.27% 0.1454%
<1580> 日経－1倍　　　　 　587550 　256887.976　 122.73% 0.0125%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

