*14:02JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アスタリスク、木村化などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [2月20日 13:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率



＜6356＞ 日ギア 7140700 89363.5 381.22% 0.1776%

＜180A＞ GX超長米 949020 6355.205 366.53% -0.0056%

＜8103＞ 明和産 2579400 157904.28 298.84% -0.0228%

＜2630＞ MXS米株ヘ 10190 14677.104 297.60% -0.0006%

＜6492＞ 岡野バル 745500 526272.6 282.17% -0.0086%

＜6522＞ アスタリスク 203400 7081.82 280.16% 0.0592%

＜4549＞ 栄研化 624300 159728.1 275.89% 0.1979%

＜237A＞ iS米債25 1956680 37916.085 264.24% 0.0065%

＜9278＞ ブックオフGH 576400 99818.68 260.03% -0.1023%

＜6378＞ 木村化 6644400 1070756.52 237.30% -0.0578%

＜6343＞ フリージアマク 7480400 175229.88 233.55% 0.0612%

＜198A＞ ポストプライ 10859300 406669.18 222.03% -0.1873%

＜4431＞ スマレジ 734500 277524.5 220.46% 0.1434%

＜4978＞ リプロセル 5546900 168604.36 206.55% -0.0505%

＜6644＞ 大崎電 1118500 328395.24 201.18% 0.0529%

＜9287＞ JIF 2397 36871.46 192.13% 0%

＜380A＞ GXチャイナテク 74049 15273.474 189.21% -0.0243%

＜2778＞ パレモ・HD 1480600 36966.74 187.85% 0.0666%

＜133A＞ GX超短米 278843 68867.849 168.74% 0.0019%

＜1571＞ NF日経イン 4971360 513124.843 167.29% 0.011%

<3850> NTTDIM 102400 80878.9 163.81% -0.0915%

<7719> 東京衡機 2642200 233000.32 161.98% 0.2%

<1699> NF原油先 2021470 192594.131 160.18% 0.0241%

<6333> 帝国電機 130700 101305.2 148.15% -0.0062%

<7776> セルシード 10034000 963871.82 136.94% 0.0284%

<4530> 久光薬 991000 2155849.94 132.81% -0.0422%

<4894> クオリプス 2456500 7074440.8 130.48% -0.178%

<4274> 細谷火 494800 219455.64 127.41% 0.0949%

<6324> ハーモニック 2744300 4020794.9 127.27% 0.1454%

<1580> 日経－1倍 587550 256887.976 122.73% 0.0125%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》