*14:02JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アスタリスク、木村化などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月20日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜6356＞ 日ギア 7140700 89363.5 381.22% 0.1776%
＜180A＞ GX超長米 949020 6355.205 366.53% -0.0056%
＜8103＞ 明和産 2579400 157904.28 298.84% -0.0228%
＜2630＞ MXS米株ヘ 10190 14677.104 297.60% -0.0006%
＜6492＞ 岡野バル 745500 526272.6 282.17% -0.0086%
＜6522＞ アスタリスク 203400 7081.82 280.16% 0.0592%
＜4549＞ 栄研化 624300 159728.1 275.89% 0.1979%
＜237A＞ iS米債25 1956680 37916.085 264.24% 0.0065%
＜9278＞ ブックオフGH 576400 99818.68 260.03% -0.1023%
＜6378＞ 木村化 6644400 1070756.52 237.30% -0.0578%
＜6343＞ フリージアマク 7480400 175229.88 233.55% 0.0612%
＜198A＞ ポストプライ 10859300 406669.18 222.03% -0.1873%
＜4431＞ スマレジ 734500 277524.5 220.46% 0.1434%
＜4978＞ リプロセル 5546900 168604.36 206.55% -0.0505%
＜6644＞ 大崎電 1118500 328395.24 201.18% 0.0529%
＜9287＞ JIF 2397 36871.46 192.13% 0%
＜380A＞ GXチャイナテク 74049 15273.474 189.21% -0.0243%
＜2778＞ パレモ・HD 1480600 36966.74 187.85% 0.0666%
＜133A＞ GX超短米 278843 68867.849 168.74% 0.0019%
＜1571＞ NF日経イン 4971360 513124.843 167.29% 0.011%
<3850> NTTDIM 102400 80878.9 163.81% -0.0915%
<7719> 東京衡機 2642200 233000.32 161.98% 0.2%
<1699> NF原油先 2021470 192594.131 160.18% 0.0241%
<6333> 帝国電機 130700 101305.2 148.15% -0.0062%
<7776> セルシード 10034000 963871.82 136.94% 0.0284%
<4530> 久光薬 991000 2155849.94 132.81% -0.0422%
<4894> クオリプス 2456500 7074440.8 130.48% -0.178%
<4274> 細谷火 494800 219455.64 127.41% 0.0949%
<6324> ハーモニック 2744300 4020794.9 127.27% 0.1454%
<1580> 日経－1倍 587550 256887.976 122.73% 0.0125%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
