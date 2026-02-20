*12:16JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、地政学リスクを意識

20日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み、154円90銭から155円30銭まで上昇後は上値の重い展開。日本の消費者物価指数(CPI)コア指数は前回から鈍化し、日銀の利上げ観測後退で円売り優勢。ただ、中東の緊張が警戒され、円買いが重石となった。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円90銭から155円30銭、ユ-ロ・円は182円32銭から182円69銭、ユ-ロ・ドルは1.1753ドルから1.1775ドル。

【要人発言】

・ブレマンNZ準備銀行（RBNZ）総裁

「今年第1四半期には目標レンジに戻る見通し」

「インフレ率は今後12カ月間で、目標の中央値2％への回帰を確信」

「インフレ圧力は消費者物価指数（CPI）が示すほど高くない」

「インフレ経路は不安定な動きを見せている」

【経済指標】

・日・1月全国消費者物価コア指数：前年比+2.0％（予想：+2.0％、12月：+2.4％）

・ NZ・1月貿易収支：-5.19億NZドル（12月：+0.52億NZドル→+0.88億NZドル）《TY》