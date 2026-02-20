ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～日ギア、栄研化などがランクイン

2026年2月20日 10:38

記事提供元：フィスコ

*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～日ギア、栄研化などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月20日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜180A＞ GX超長米　　　　 939710 　6355.205　 366.22% -0.0059%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　10006 　14677.104　 296.11% -0.0017%
＜6356＞ 日ギア　　　　　　　1046700 　89363.5　 296.1% 0.2747%
＜4549＞ 栄研化　　　　　　　587800 　159728.1　 270.07% 0.1959%
＜8103＞ 明和産　　　　　　　1588700 　157904.28　 255.01% -0.0342%
＜237A＞ iS米債25　　　　1698810 　37916.085　 249.79% 0.0053%
＜9278＞ ブックオフGH　　　373100 　99818.68　 214.45% -0.0823%
＜6343＞ フリージアマク　　　6128900 　175229.88　 211.55% 0.0765%
＜6492＞ 岡野バル　　　　　　359400 　526272.6　 209.92% 0.1647%
＜4978＞ リプロセル　　　　　4719300 　168604.36　 188.85% -0.0337%
＜198A＞ ポストプライ　　　　7736100 　406669.18　 187.6% -0.145%
＜6378＞ 木村化　　　　　　　3779700 　1070756.52　 174.05% 0.0094%
＜9287＞ JIF　　　　　　　1947 　36871.46　 166.52% 0.0015%
＜133A＞ GX超短米　　　　　263649 　68867.849　 161.76% 0.0019%
＜6644＞ 大崎電　　　　　　　761900 　328395.24　 155.23% 0.0529%
＜4431＞ スマレジ　　　　　　413700 　277524.5　 149.32% 0.1457%
＜3850＞ NTTDIM　　　　80700 　80878.9　 134.65% -0.093%
＜6333＞ 帝国電機　　　　　　111300 　101305.2　 128.73% -0.0047%
＜2778＞ パレモ・HD　　　　861300 　36966.74　 120.75% 0.0666%
＜1699＞ NF原油先　　　　　1392300 　192594.131　 113.74% 0.0215%
<7776> セルシード　　　　　8009900 　963871.82　 110.59% 0.0284%
<1618> NFエネ資源　　　　5695 　134607.634　 99.55% -0.0118%
<4894> クオリプス　　　　　1682500 　7074440.8　 88.4% -0.1753%
<380A> GXチャイナテク　　29194 　15273.474　 76.01% -0.0036%
<6675> サクサ　　　　　　　35400 　166668.4　 73.32% 0.0764%
<9405> 朝日放送　　　　　　117500 　60443.28　 69.92% 0.0085%
<4274> 細谷火　　　　　　　305500 　219455.64　 69.38% 0.0863%
<4025> 多木化　　　　　　　56600 　127085.3　 67.89% -0.0039%
<315A> GX銀高配　　　　　210739 　179275.218　 62.32% -0.0179%
<219A> ハートシード　　　　833300 　802364.98　 61.5% 0.0159%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

