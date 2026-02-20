関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～日ギア、栄研化などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月20日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜180A＞ GX超長米 939710 6355.205 366.22% -0.0059%
＜2630＞ MXS米株ヘ 10006 14677.104 296.11% -0.0017%
＜6356＞ 日ギア 1046700 89363.5 296.1% 0.2747%
＜4549＞ 栄研化 587800 159728.1 270.07% 0.1959%
＜8103＞ 明和産 1588700 157904.28 255.01% -0.0342%
＜237A＞ iS米債25 1698810 37916.085 249.79% 0.0053%
＜9278＞ ブックオフGH 373100 99818.68 214.45% -0.0823%
＜6343＞ フリージアマク 6128900 175229.88 211.55% 0.0765%
＜6492＞ 岡野バル 359400 526272.6 209.92% 0.1647%
＜4978＞ リプロセル 4719300 168604.36 188.85% -0.0337%
＜198A＞ ポストプライ 7736100 406669.18 187.6% -0.145%
＜6378＞ 木村化 3779700 1070756.52 174.05% 0.0094%
＜9287＞ JIF 1947 36871.46 166.52% 0.0015%
＜133A＞ GX超短米 263649 68867.849 161.76% 0.0019%
＜6644＞ 大崎電 761900 328395.24 155.23% 0.0529%
＜4431＞ スマレジ 413700 277524.5 149.32% 0.1457%
＜3850＞ NTTDIM 80700 80878.9 134.65% -0.093%
＜6333＞ 帝国電機 111300 101305.2 128.73% -0.0047%
＜2778＞ パレモ・HD 861300 36966.74 120.75% 0.0666%
＜1699＞ NF原油先 1392300 192594.131 113.74% 0.0215%
<7776> セルシード 8009900 963871.82 110.59% 0.0284%
<1618> NFエネ資源 5695 134607.634 99.55% -0.0118%
<4894> クオリプス 1682500 7074440.8 88.4% -0.1753%
<380A> GXチャイナテク 29194 15273.474 76.01% -0.0036%
<6675> サクサ 35400 166668.4 73.32% 0.0764%
<9405> 朝日放送 117500 60443.28 69.92% 0.0085%
<4274> 細谷火 305500 219455.64 69.38% 0.0863%
<4025> 多木化 56600 127085.3 67.89% -0.0039%
<315A> GX銀高配 210739 179275.218 62.32% -0.0179%
<219A> ハートシード 833300 802364.98 61.5% 0.0159%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
