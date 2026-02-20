関連記事
ＳＢＳホールディングス 本社ＬＴショールームがリニューアルオープン
ＳＢＳホールディングス＜2384＞は19日、2026年2月2日に東京・西新宿のグループ本社エントランス隣接地でＬＴ(Logistics Technology)ショールームを約4年ぶりにリニューアルオープンしたと発表した。
同ショールームは2022年3月に開設され、棚搬送ロボットや仕分けロボット、パレット積み付けロボットなどを展示してきた。
今回のリニューアルでは、これらの機器が倉庫内でどのような役割を担い、連携することで省人化を実現しているかを、より分かりやすく紹介できるよう展示内容を大幅に刷新した。
最大の特長として、来場者が棚搬送ロボットと仕分けロボットを実際に使用し、ピッキングや仕分け作業を体験できるエリアを新設している。
「見るだけ」にとどまらず、現場で働く作業者の視点でロボット活用を体感できる構成とし、「現場×ＩＴ×ＬＴ」の取り組みを実感できる場としている。
人手不足や人件費高騰といった業界課題を背景に、持続可能な物流サービスの実現に向けた先進技術を紹介する施設として位置付けている。《KM》
