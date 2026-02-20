【注目銘柄】MERFは純利益が5期ぶりに過去最高を大幅更新し株価も昨年来高値を更新

■前期赤字から一転黒字化、銅インゴット需要と相場上振れが寄与

MERF<3168>(東証スタンダード)は、前日19日に66円高の1622円と急反発して引け、取引時間中には1648円まで買い進まれる場面があり、今年2月17日につけた昨年来高値1617円を更新した。今年2月13日に今2026年8月期業績の大幅な上方修正を発表し、純利益が、前期の赤字から黒字転換し、2021年8月期の過去最高を5期ぶりに一気に更新することを手掛かりに割安コモディティ株買いが再燃した。株式需給的にも、このところの貴金属価格の乱高下に伴い高値で信用買い残、信用売り残が積み上がり、信用倍率が2倍台で拮抗していることも株価押上げ効果が期待されている。

■銅相場が想定を上回って推移し採算性の低い取引も見直し

同社の今2026年8月期業績は、期初予想より売り上げが60億9000万円、営業利益が20億1200万円、経常利益が22億円、純利益が15億7900万円それぞれ引き上げられ、売り上げ892億3400万円(前期比8.2%増)、営業利益27億5600万円(同23.55倍)、経常利益26億700万円(前期は2億2200万円の赤字)、純利益18億5300万円(同2億300万円の赤字)とV字回復を見込み、純利益は、2021年8月期の過去最高(13億5300万円)を5期ぶりに大幅更新する。原材料価格やエネルギー相場の高騰に伴う運転資金需要拡大に対応し採算性の低い取引を見直し、海外子会社も銅インゴット(地金)の堅調な需要を的確に捉え、銅相場が想定を上回る水準で推移したことなどが寄与する。

今期配当は、業績上方修正に伴い中間配当の普通配当10円に設立40周年の記念配当10円を上乗せして20円とし、期末配当は期初予想の普通配当10円を据え置き、年間30円(前期実績20円)へ増配を予定している。

■信用倍率2倍と拮抗し陽線包み足も示現してPER12倍の割安修正を加速

株価は、この1年半業績伸び悩みで500円台下位での小動きを続けてきたが、今年1月14日に発表した今期第1四半期業績がV字回復して着地したことを手掛かりにストップ高し、金・銅などの先物価格の急騰も続いて1239円と上値を追い、その後、貴金属価格が乱高下したことで922円安値に下ぶれ強弱感の対立から信用売り残・買い残とも積み上がり信用倍率2.58倍と好取組になった。この株価下ぶれから業績上方修正・増配を手掛かりに連続ストップ高を交えて昨年来高値更新と一気に出直ったが、PERは12.3倍とまだ割安である。前日19日の急反発では上昇転換を示唆する陽線包み足も示現しており一段の上値チャレンジを強めよう。(情報提供:日本インタビュ新聞・インベストメントナビゲーター:株式投資情報編集長=浅妻昭治)

