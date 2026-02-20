関連記事
前日に動いた銘柄 part2 TORICO、ワンプラ、シンバイオ製薬など
銘柄名<コード19日終値⇒前日比
関東電化工業＜4047＞ 1730 +20
直近の上昇に対する利食い売り優勢。
アドバンテ＜6857＞ 25995 -965
サイバーセキュリティインシデント発生と開示。
ケーズホールディングス＜8282＞ 1701.5 +12
自社株700万株を消却へ。
ベイカレント＜6532＞ 4549 +75
事業拡大を見据えて米現地法人設立。
日本シイエムケイ＜6958＞ 597 -17
売り優勢の展開が続いて軟調推移。
日産自動車＜7201＞ 450.2 -8.8
直近の上昇に対する利食い売り優勢。
TORICO＜7138＞ 325 +35
「イーサリアム（ETH）トレジャリー事業」開始特別株主優待を発表。
ワンプラ＜4199＞ 1476 +300
18日大幅安で押し目買い誘う。
モンスターラボ＜5255＞ 108 -21
25年12月期決算短信の開示が期末後50日を超える見込みと発表。
Finatext＜4419＞ 881 -5
三菱地所の全社データ分析基盤上に
アプリ開発環境を構築し18日買われる。19日は人気離散。
ダイナミクマップ＜336A＞ 693 -41
除雪支援システムの導入事例がインフラDX大賞優秀賞受賞で
18日ストップ高。19日は反動安。
Arent＜5254＞ 4020 +45
グループ参画企業のインタビュー公開を手掛かりに
18日買われる。19日続伸。
グラッドキューブ＜9561＞ 474 -30
18日ストップ高の反動安。
シンバイオ製薬＜4582＞ 171 +50
18日ストップ高の余勢を駆って上伸。
マスカットG＜195A＞ 1001 -136
18日上伸したが長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。
ラバブルマーケ＜9254＞ 1202 +43
SNSマーケティング支援を行うライスカレーLSを子会社化。《CS》
