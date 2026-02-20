*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 TORICO、ワンプラ、シンバイオ製薬など

銘柄名<コード19日終値⇒前日比

関東電化工業＜4047＞ 1730 +20

直近の上昇に対する利食い売り優勢。

アドバンテ＜6857＞ 25995 -965

サイバーセキュリティインシデント発生と開示。

ケーズホールディングス＜8282＞ 1701.5 +12

自社株700万株を消却へ。

ベイカレント＜6532＞ 4549 +75

事業拡大を見据えて米現地法人設立。

日本シイエムケイ＜6958＞ 597 -17

売り優勢の展開が続いて軟調推移。

日産自動車＜7201＞ 450.2 -8.8

直近の上昇に対する利食い売り優勢。

TORICO＜7138＞ 325 +35

「イーサリアム（ETH）トレジャリー事業」開始特別株主優待を発表。

ワンプラ＜4199＞ 1476 +300

18日大幅安で押し目買い誘う。

モンスターラボ＜5255＞ 108 -21

25年12月期決算短信の開示が期末後50日を超える見込みと発表。

Finatext＜4419＞ 881 -5

三菱地所の全社データ分析基盤上に

アプリ開発環境を構築し18日買われる。19日は人気離散。

ダイナミクマップ＜336A＞ 693 -41

除雪支援システムの導入事例がインフラDX大賞優秀賞受賞で

18日ストップ高。19日は反動安。

Arent＜5254＞ 4020 +45

グループ参画企業のインタビュー公開を手掛かりに

18日買われる。19日続伸。

グラッドキューブ＜9561＞ 474 -30

18日ストップ高の反動安。

シンバイオ製薬＜4582＞ 171 +50

18日ストップ高の余勢を駆って上伸。

マスカットG＜195A＞ 1001 -136

18日上伸したが長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。

ラバブルマーケ＜9254＞ 1202 +43

SNSマーケティング支援を行うライスカレーLSを子会社化。《CS》