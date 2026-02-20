*04:56JST 2月19日のNY為替概況

19日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円79銭から155円28銭まで上昇し、引けた。

米先週分新規失業保険申請件数が予想以上に減少し、労働市場の底堅さが示されたほか、原油高でインフレ懸念が再燃し利下げ観測の後退でドル買いが優勢となった。

ユーロ・ドルは1.1742ドルまで下落後、1.1776ドルへ上昇し、引けた。

ユーロ・円は182円04銭から182円60銭まで上昇。

ポンド・ドルは1.3434ドルへ下落後、1.3474ドルまで反発した。

ドル・スイスは0.7744フランから0.7763フランまで上昇。



[経済指標]

・米・先週分新規失業保険申請件数（2/14）：20.6万件（予想：22.5万件、前回：22.9万件←22.7万件）

・米・先週分新規失業保険継続受給者数（2/7）：186.9万件（予想：186万件、前回：185.2万件←186.2万件）

・米・2月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：16.3（・予想：7.5、・1月：12.6）

・米・12月卸売在庫：前月比＋0.2％（予想：＋0.2％、9月：＋0.5％）

・米・12月貿易収支：－703億ドル（予想：-555億ドル、11月：－530億ドル←－568億ドル）

・米・12月景気先行指数：前月比－0.2％（予想：-0.2％、11月：－0.3％）

・米・1月中古住宅販売成約指数：前月比－0.8％（予想：＋2.0％、・12月：－7.4％←－9.3％）《KY》