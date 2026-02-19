ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続伸、東エレクやソフトバンクGが2銘柄で約215円分押し上げ

2026年2月19日 17:03

記事提供元：フィスコ

*17:03JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続伸、東エレクやソフトバンクGが2銘柄で約215円分押し上げ
19日の日経平均は続伸。323.99円高の57467.83円（出来高概算23億2000万株）で取引を終えた。前日の米国市場でのハイテク株高の流れを受け、東京市場でもハイテク株や電線株などをはじめとして、値を上げる銘柄が増えた。また、円相場が1ドル＝155円台へと円安が進んでいることも海外短期筋の先物買いを呼び込むなどして、日経平均は後場中盤に向けて上げ幅を広げ、一時57709.82円まで水準を切り上げ、10日に記録した終値ベースでの史上最高値（57650.54円）を上回る場面もあった。ただ、アドバンテス＜6857＞が前場終盤に急落してその後も弱い動きだったこともあり、後場は上値の重い展開が続いた。

東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄が1100を超え、全体の7割近くを占めた。セクター別では、非鉄金属、ゴム製品、鉱業、銀行など28業種が上昇。一方、空運、パルプ紙、繊維製品、保険、小売の5業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、信越化＜4063＞、ファナック＜6954＞が堅調だった半面、アドバンテス、TDK＜6762＞、KDDI＜9433＞、富士フイルム＜4901＞が軟調だった。

前日の米国市場では、1月の鉱工業生産など良好な経済指標を背景に米経済の底堅さが意識され、主要株価指数は上昇した。これが東京市場にも好影響を及ぼした。また、日本の対米投融資第1号案件に関連して、港湾クレーン関連の三井E&S＜7003＞が上場来高値を更新したほか、第2弾として「次世代原発の建設が有力」と伝わったこともあり、日立＜6501＞や日製鋼＜5631＞などの関連株も値を上げ、日経平均の上げ幅は一時550円を超えた。さらに、「米国年金が主力大型株に買いを入れている」との観測も聞かれた。一方、前場終盤には、アドバンテスが不正アクセスによるランサムウエア被害を発表したことで、同社株が一時5％近く下落した。

目先的には12日に記録した取引時間中の最高値（58015円）が意識されてくるとの強気の声も聞かれるが、海外メディアが「米軍が早ければこの週末にもイランを攻撃する準備を整えている」と伝えるなど、地政学リスクもくすぶる。また、直近の株高で、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）がポートフォリオ調整のため、株式の持ち高調整売りを出しているとの見方も一部ではあり、引き続き基本は値固め的な相場を意識しておきたい。19日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり164銘柄、値下がり57銘柄、変わらず4銘柄となった。

18日の米国株式市場は続伸。良好な経済指標を好感し、寄り付き後、上昇。成長見通しの改善や半導体のエヌビディア（NVDA）の上昇が相場をさらに押し上げ、終日堅調に推移した。終盤にかけ、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した1月開催分の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨で一部参加者が利上げシナリオの可能性に言及したことが明かになり利下げ期待の後退で、失速し、終了。セクター別ではエネルギーや半導体・同製造装置が上昇した一方、不動産が下落した。米株式市場の動向を横目に、19日の日経平均は続伸して取引を開始した。前場は主として買いが先行し、輸出関連中心の堅調な動きが継続した。米株高に加え、外為市場では円相場が対ドルでやや円安方向に振れたことが輸出株の支援材料となった。寄り付き後の経済指標や週間の海外投資家の買越動向も需給面で下支えした。一方で一部ディフェンシブセクターには戻り待ちの売り圧力がみられ、国内外の地政学リスクやAI関連の警戒感が投資家心理を慎重にさせる局面もあった。

大引けの日経平均は前日比323.99円高の57467.83円となった。東証プライム市場の売買高は23億2260万株、売買代金は7兆1048億円、業種別では非鉄金属、ゴム製品、鉱業などが値上がり率上位、空運業、パルプ・紙、繊維製品などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は69％、対して値下がり銘柄は26％となっている。

値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約124円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、信越化＜4063＞、ファナック＜6954＞、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、中外薬＜4519＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約258円押し下げた。同2位はTDK＜6762＞となり、KDDI＜9433＞、富士フイルム＜4901＞、コナミG＜9766＞、ニトリHD＜9843＞、ダイキン＜6367＞などがつづいた。


*15:30現在

日経平均株価 　57467.83(+323.99)

値上がり銘柄数 164(寄与度+716.18)
値下がり銘柄数 57(寄与度-392.19)
変わらず銘柄数 4


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8035＞　東エレク　　　　　　 44630　 1240　124.34
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4440　 114　 91.45
＜4063＞　信越化　　　　　　　　5745　 192　 32.09
＜6954＞　ファナック　　　　　　6499　 133　 22.23
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 22950　 610　 20.39
＜4062＞　イビデン　　　　　　　9638　 304　 20.32
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　9595　 195　 19.55
＜5802＞　住友電気工業　　　　　9320　 494　 16.51
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 74070　 2240　 14.97
＜5101＞　横浜ゴム　　　　　　　7660　 892　 14.91
<8015>　豊田通商　　　　　　　6896　 132　 13.24
<9983>　ファーストリテ　　　 67680　 160　 12.84
<6645>　オムロン　　　　　　　5127　 329　 11.00
<8830>　住友不動産　　　　　　4983　 153　 10.23
<8031>　三井物産　　　　　　　5593　 145　 9.69
<8001>　伊藤忠商事　　　　　　2267　 57.5　 9.61
<8802>　三菱地所　　　　　　　5117　 253　 8.46
<7741>　HOYA　　　　　　 27600　 485　 8.11
<4704>　トレンドマイクロ　　　5832　 241　 8.06
<8058>　三菱商事　　　　　　　4977　 77　 7.72

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 25995　 -965 -258.05
＜6762＞　TDK　　　　　　　2383.5　 -50　-25.07
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2641　 -39　-15.64
＜4901＞　富士フイルム　　　　　3050　 -95　 -9.53
＜9766＞　コナミG　　　　　　　19070　 -275　 -9.19
＜9843＞　ニトリHD　　　　　　 3317　 -109　 -9.11
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 19980　 -220　 -7.35
<8267>　イオン　　　　　　　　2335　 -65.5　 -6.57
<4578>　大塚HD　　　　　　　 10450　 -165　 -5.52
<7751>　キヤノン　　　　　　　4707　 -102　 -5.11
<6361>　荏原製作所　　　　　　5524　 -142　 -4.75
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3445　 -28　 -4.68
<5332>　TOTO　　　　　　　6120　 -181　 -3.03
<8766>　東京海上HD　　　　　 6421　 -57　 -2.86
<3382>　7＆iHD　　　　　　 2288.5　 -24.5　 -2.46
<6920>　レーザーテック　　　 31010　 -160　 -2.14
<2802>　味の素　　　　　　　　4614　 -26　 -1.74
<9201>　日本航空　　　　　　　3151　 -52　 -1.74
<6526>　ソシオネクスト　　　　1983　 -44　 -1.47
<2502>　アサヒGHD　　　　　 1694　 -14　 -1.40《CS》

