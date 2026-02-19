関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～シンバイオ、リンクユーGなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月19日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4582＞ シンバイオ 76895400 777310 278.99% 0.4132%
＜6378＞ 木村化 2136000 245381.64 278.88% 0.2323%
＜4446＞ Link－UG 2076800 298227.34 270.49% 0.136%
＜4241＞ アテクト 1042900 81920.34 268.66% -0.1276%
＜198A＞ ポストプライ 4588900 160152.82 258.58% 0.3187%
＜7256＞ 河西工 10960800 412449.48 233.79% -0.0107%
＜6492＞ 岡野バル 158100 207963.8 219.25% 0.1677%
＜6495＞ 宮入バル 9980700 490798.62 211.46% 0.2337%
＜6905＞ コーセル 657200 159628.16 202.83% 0.0583%
＜4583＞ カイオム 3313300 72455.44 201.27% 0.0608%
＜3093＞ トレファク 574800 213913.02 193.59% 0.0491%
＜6469＞ 放電精密 1099100 883846.8 189.84% -0.0102%
＜2515＞ NF外REIT 51961 29996.525 169.99% -0.0031%
＜7138＞ TORICO 2530100 184174.14 166.95% 0.1068%
＜2521＞ 上場米HE 151097 57879.368 157.11% 0.005%
＜9343＞ アイビス 679800 117968.68 156.72% 0.0439%
＜4026＞ 神島化 239000 109730.42 153.32% 0.0389%
＜7711＞ 助川電 1072200 2647186.2 148.27% 0.0104%
＜1699＞ NF原油先 1000610 109645.854 148.06% 0.0551%
＜9284＞ カナディアン 2482 56393.86 146.32% -0.0099%
<2038> ドバイブル 403633 191803.717 142.43% 0.0899%
<1671> WTI原油 322577 309751.467 141.39% 0.0583%
<268A> リガク 10014600 4258445.34 140.91% 0.2153%
<6496> 中北製 50200 89891 135.72% 0.046%
<1656> iSコア米債 348780 33834.243 132.4% 0.0089%
<6674> GSユアサ 2699000 3940325.06 132.06% 0.067%
<246A> アスア 979600 255218.34 123.6% -0.1429%
<2512> NF外債ヘ 342010 67223.762 121.89% -0.0022%
<2374> セントケアHD 56300 23301 118.45% -0.0024%
<7610> テイツー 3918800 179157.98 114.86% 0.0845%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
