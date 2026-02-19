ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～シンバイオ、リンクユーGなどがランクイン

2026年2月19日 15:14

記事提供元：フィスコ

*15:14JST 出来高変化率ランキング（14時台）～シンバイオ、リンクユーGなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月19日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4582＞ シンバイオ　　　　 76895400 　777310　 278.99% 0.4132%
＜6378＞ 木村化　　　　　　　2136000 　245381.64　 278.88% 0.2323%
＜4446＞ Link－UG　　　2076800 　298227.34　 270.49% 0.136%
＜4241＞ アテクト　　　　　　1042900 　81920.34　 268.66% -0.1276%
＜198A＞ ポストプライ　　　　4588900 　160152.82　 258.58% 0.3187%
＜7256＞ 河西工　　　　　　　10960800 　412449.48　 233.79% -0.0107%
＜6492＞ 岡野バル　　　　　　158100 　207963.8　 219.25% 0.1677%
＜6495＞ 宮入バル　　　　　　9980700 　490798.62　 211.46% 0.2337%
＜6905＞ コーセル　　　　　　657200 　159628.16　 202.83% 0.0583%
＜4583＞ カイオム　　　　　　3313300 　72455.44　 201.27% 0.0608%
＜3093＞ トレファク　　　　　574800 　213913.02　 193.59% 0.0491%
＜6469＞ 放電精密　　　　　　1099100 　883846.8　 189.84% -0.0102%
＜2515＞ NF外REIT　　　51961 　29996.525　 169.99% -0.0031%
＜7138＞ TORICO　　　　2530100 　184174.14　 166.95% 0.1068%
＜2521＞ 上場米HE　　　　　151097 　57879.368　 157.11% 0.005%
＜9343＞ アイビス　　　　　　679800 　117968.68　 156.72% 0.0439%
＜4026＞ 神島化　　　　　　　239000 　109730.42　 153.32% 0.0389%
＜7711＞ 助川電　　　　　　　1072200 　2647186.2　 148.27% 0.0104%
＜1699＞ NF原油先　　　　　1000610 　109645.854　 148.06% 0.0551%
＜9284＞ カナディアン　　　　2482 　56393.86　 146.32% -0.0099%
<2038> ドバイブル　　　　　403633 　191803.717　 142.43% 0.0899%
<1671> WTI原油　　　　　322577 　309751.467　 141.39% 0.0583%
<268A> リガク　　　　　　　10014600 　4258445.34　 140.91% 0.2153%
<6496> 中北製　　　　　　　50200 　89891　 135.72% 0.046%
<1656> iSコア米債　　　　348780 　33834.243　 132.4% 0.0089%
<6674> GSユアサ　　　　　2699000 　3940325.06　 132.06% 0.067%
<246A> アスア　　　　　　　979600 　255218.34　 123.6% -0.1429%
<2512> NF外債ヘ　　　　　342010 　67223.762　 121.89% -0.0022%
<2374> セントケアHD　　　56300 　23301　 118.45% -0.0024%
<7610> テイツー　　　　　　3918800 　179157.98　 114.86% 0.0845%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

