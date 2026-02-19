*13:34JST 株式会社アイキューブドシステムズ：2026年6月期第2四半期決算決算説明文字起こし（4）

アイキューブドシステムズ＜4495＞

このような結果、親会社であります株式会社アイキューブドシステムズ単体の第2四半期業績は、売上高17億8,400万円、営業利益6億3,700万円での着地となりました。

利益の増加が顕著となっておりますが、こちらは売上高の成長に加え、今期の事業投資計画が下期にかけて増加する「下期偏重型」の計画となっていることが影響しております。なお、費用面については、この後ご説明するグループ全体業績において補足させていただきます。

ここから連結業績についてご説明します。

まず、第2四半期会計期間（3ヶ月間）の連結実績です。 第2四半期の連結売上高は10億7,000万円、連結営業利益は3億4,200万円となりました。

前期に子会社化したワンビ株式会社の業績を連結した影響が第2四半期まで継続しておりまして、売上高、営業利益ともに前年同期比で大きく増加しております。また、OEM提供を通じた新規顧客の獲得や既存顧客へのクロスセルが進展したことも、業績拡大に寄与しております。

続いて、第2四半期累計の連結実績です。

連結売上高は21億2,700万円、連結営業利益は6億8,400万円となりました。通期の連結業績予想に対する進捗率ですが、売上高が47.2パーセント、営業利益が61.5パーセントとなっており、おおむね計画通りに進捗しております。

なお、下期につきましては、先ほどもご説明しました通りですが、中長期的な成長に向けた事業投資を計画しておりますため、第2四半期に比べますと、第3四半期以降の営業利益はやや減少するという見込みでおります。

続いて、第2四半期の連結損益計算書について補足いたします。

まず、第2四半期の売上高は、投資事業での売上計上はなく、CLOMO事業による売上が中心となっております。

売上原価については、ソフトウェアのリリース時期の影響により、減価償却費が前年同期比で減少しました。一方、販売費及び一般管理費については、前期に実施したM&Aや人員増強を背景に人件費が増加しております。

続いて、第2四半期累計の損益計算書についてですが、のれんの償却や人件費の増加により販売費及び一般管理費は増加しております。一方で、売上高の増加および売上原価の低下を背景に、営業利益率は前年同期比で7.5ポイント改善しております。

下期については、人員の増強や広告宣伝活動など、中長期的な事業拡大に向けた投資を進める計画です。通期の業績につきましては、期初にお示ししました業績予想通りの利益水準を見込んでおります。

株式会社アイキューブドシステムズ：2026年6月期第2四半期決算決算説明文字起こし（5）に続く《MY》