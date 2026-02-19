*12:39JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続伸、東エレクが1銘柄で約159円分押し上げ

19日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり152銘柄、値下がり70銘柄、変わらず3銘柄となった。

日経平均は続伸。454.99円高の57598.83円（出来高概算11億4601万株）で前場の取引を終えている。

18日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は129.47ドル高の49662.66ドル、ナスダックは175.26ポイント高の22753.64で取引を終了した。良好な経済指標を好感し、寄り付き後、上昇。成長見通しの改善や半導体のエヌビディア（NVDA）の上昇が相場をさらに押し上げ、終日堅調に推移した。終盤にかけ、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した1月開催分の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨で一部参加者が利上げシナリオの可能性に言及したことが明かになり利下げ期待の後退で、失速し、終了。セクター別ではエネルギーや半導体・同製造装置が上昇した一方、不動産が下落した。

米株式市場の動向を横目に、19日の日経平均は328.24円高の57472.08円と続伸して取引を開始した。前場は主として買いが先行し、輸出関連中心の堅調な動きが継続した。外為市場では円相場が対ドルでやや円安方向に振れたことが輸出株の支援材料となった。寄り付き後の経済指標や週間の海外投資家の買越動向も需給面で下支えした。一方で一部ディフェンシブセクターには戻り待ちの売り圧力がみられ、国内外の地政学リスクやAI関連の警戒感が投資家心理を慎重にさせる局面もあった。

個別では、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、信越化＜4063＞、住友電＜5802＞、ディスコ＜6146＞、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、中外薬＜4519＞、ファナック＜6954＞、三井物＜8031＞、スクリン＜7735＞、豊田通商＜8015＞、三菱商＜8058＞、日産化＜4021＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテスト＜6857＞、TDK＜6762＞、KDDI＜9433＞、コナミG＜9766＞、ニトリHD＜9843＞、大塚HD<4578>、富士フイルム<4901>、TOTO<5332>、ダイキン<6367>、キヤノン<7751>、荏原<6361>、リクルートHD<6098>、住友ファーマ<4506>、第一三共<4568>、味の素<2802>などの銘柄が下落。

東証33業種では非鉄金属、電気機器、精密機器、海運業、銀行業などのセクターが値を上げている一方、パルプ・紙、繊維製品、電気・ガス業、空運業など一部セクターでは下落がみられた。

値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約159円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、ファーストリテ＜9983＞、信越化＜4063＞、住友電工＜5802＞、ディスコ＜6146＞、イビデン＜4062＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約151円押し下げた。同2位はTDK＜6762＞となり、KDDI＜9433＞、コナミG＜9766＞、ニトリHD＜9843＞、大塚HD<4578>、富士フイルム<4901>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 57598.83(+454.99)

値上がり銘柄数 152(寄与度+722.82)

値下がり銘柄数 70(寄与度-267.83)

変わらず銘柄数 3



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 44980 1590 159.44

＜9984＞ ソフトバンクG 4497 171 137.18

＜9983＞ ファーストリテ 67860 340 27.28

＜4063＞ 信越化 5684 131 21.89

＜5802＞ 住友電気工業 9450 624 20.86

＜6146＞ ディスコ 74750 2920 19.52

＜4062＞ イビデン 9614 280 18.72

＜5803＞ フジクラ 22885 545 18.22

＜4519＞ 中外製薬 9574 174 17.45

＜6954＞ ファナック 6447 81 13.54

＜8031＞ 三井物産 5594 146 9.76

＜7735＞ SCREEN 21760 700 9.36

＜8015＞ 豊田通商 6854 90 9.02

＜8058＞ 三菱商事 4974 74 7.42

＜4021＞ 日産化学 6827 213 7.12

<4704> トレンドマイクロ 5796 205 6.85

<4507> 塩野義製薬 3643 68 6.82

<7269> スズキ 2380.5 50.5 6.75

<6971> 京セラ 2660.5 23 6.15

<8001> 伊藤忠商事 2246 36.5 6.10



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 26395 -565 -151.08

＜6762＞ TDK 2392.5 -41 -20.56

＜9433＞ KDDI 2652 -28 -11.23

＜9766＞ コナミG 19020 -325 -10.86

＜9843＞ ニトリHD 3345 -81 -6.77

<4578> 大塚HD 10425 -190 -6.35

<4901> 富士フイルム 3092 -53 -5.31

<5332> TOTO 6062 -239 -3.99

<6367> ダイキン工業 20085 -115 -3.84

<7751> キヤノン 4739 -70 -3.51

<6361> 荏原製作所 5564 -102 -3.41

<6098> リクルートHD 6297 -30 -3.01

<4506> 住友ファーマ 2848 -79.5 -2.66

<4568> 第一三共 2913.5 -25.5 -2.56

<2802> 味の素 4602 -38 -2.54

<9735> セコム 5921 -33 -2.21

<8766> 東京海上HD 6435 -43 -2.16

<8253> クレディセゾン 4732 -60 -2.01

<6920> レーザーテック 31020 -150 -2.01

<7974> 任天堂 8585 -51 -1.70《CS》