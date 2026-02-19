*11:12JST 学情---「Ｒｅ就活キャンパス」、1月インターンシップ応募数は前年同月比64.5%

学情＜2301＞は17日、同社が運営する「Ｒｅ就活キャンパス」について、2026年01月におけるインターンシップ応募数が前年同月比64.5%となったと発表した。あわせて、大学3年生(2027年卒)のWeb経由の会員登録数が同68.9%、内々定率は48.5%(同社調べ)に達したと発表した。

このことから、多くの学生が既に選考段階へ移行していることが伺え、就職活動の早期化が一層進行している状況が示された。一方、大学2年生(2028年卒)についても動きが活発で、2026年01月のWeb経由の会員登録数は累計前年比152.0%と大きく伸長した。通年採用型サービスへのリニューアル効果に加え、早期の情報収集や登録行動が広がっていることが背景にある。

同サービスは、2019年以降、スカウト機能の強化やインターンシップ情報・就活準備コンテンツの拡充を進めており、生成AIを活用してES(エントリーシート)を作成する「スマートESアシスタント」や、動画で業界・企業研究ができる「JobTube」のサービスも提供している。また、2025年03月には、全学年対象の通年採用型サービスへリニューアルし、「学年」ではなく「就職活動準備の進捗度」に応じた情報提供を可能とする体制を整えている。《AK》