エニグモ、上場有価証券の一部売却を決議、約8億円の特別利益計上へ

■コーポレートガバナンス・コードに基づく見直しを推進

エニグモ<3665>(東証プライム)は2月18日、保有する投資有価証券の一部売却を決議したと発表した。2026年2月18日開催の取締役会で決議したもので、投資有価証券売却益を特別利益として計上する見込みである。

売却の目的は、コーポレートガバナンス・コードに基づく政策保有株式の見直し、財務体質の強化および資産の効率化である。対象は同社が保有する上場有価証券の一部で、売却益は約8億円を見込む。売却益の発生時期は2027年1月末までの予定で、株価等により変動する可能性がある。

同売却益は2027年1月期決算において特別利益に計上する見込みである。2027年1月期の通期連結業績に与える影響については現在精査中で、後日公表予定の「2027年1月期通期連結業績予想」に反映させる予定である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

