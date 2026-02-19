TORICO、ETH事業開始記念で特別株主優待、最大10万5000円相当還元

■イーサリアム運用収益を原資に中長期保有を促進

TORICO<7138>(東証グロース)は2月18日、「イーサリアム(ETH)トレジャリー事業」開始記念の特別株主優待の実施および従業員向けストック・オプションの発行を発表した。暗号資産運用による収益を活用した株主還元策と、人的資本強化を狙うインセンティブ制度を同時に打ち出した。

特別株主優待は、2026年3月31日および9月30日の株主名簿に同一株主番号で連続記載された株主を対象とする。1,500株以上2,999株以下で5,000円分、3,000株以上で一律75,000円分のデジタルギフト®を贈呈する。既存の創業20周年記念優待(30,000円分)と合わせ、最大105,000円相当となる。2027年3月期に販売費及び一般管理費として最大約60百万円の計上を見込む。

■従業員向けに433個のストック・オプション発行決議

あわせて従業員36名に対し433個の新株予約権を無償発行する。目的株式数は43,300株、行使期間は2029年2月19日から2036年2月18日まで。行使価額は割当日前月終値平均等に基づき算定する。中長期的な業績拡大と企業価値向上に向け、株主還元と従業員の士気向上を両立させる構えである。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

