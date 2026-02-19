*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 INFORICH、SDSホールディングス、GSユアサなど

銘柄名<コード>18日終値⇒前日比

セック＜3741＞ 4130 +255

JAXA宇宙探査イノベーションハブ研究提案募集に共同研究先として採択内定。

ノリタケ＜5331＞ 6840 +390

日米関税合意に基づく人工ダイヤモンド製造施設に関心と

赤沢経産相コメントと報道。

ギミック＜475A＞ 1107 +108

テレビ東京・News モーニングサテライト「IPO、その次の一歩」で紹介。

Finatext＜4419＞ 886 +55

三菱地所の全社データ分析基盤上にアプリ開発環境を構築。

イーディーピー＜7794＞ 2173 -500

対米投融資の第1弾報道で材料出尽くし。

INFORICH＜9338＞ 4550 +1445

制限値幅の上限が拡大されTOB価格へのさや寄せの動き続く。

日本電波工業＜6779＞ 1254 +79

引き続き買い優勢の展開で大幅高。

旭ダイヤモンド工業＜6140＞ 1245 +103

対米投融資案件発表で注目集まる。

SDSホールディングス＜1711＞ 341 +80

子会社が小型・分散型AIデータセンターの建設事業開始。

コニシ＜4956＞ 1408 +11

自社株買い及び三菱ケミカルから事業取得を発表。

さくらインターネット＜3778＞ 2985 +154

直近では25日線が支持線として機能。

双日＜2768＞ 6865 +297

17日に続いて買い優勢の展開。

GSユアサ＜6674＞ 4846 +401

リチウムイオン電池の新工場を北関東に建設と報じられる。

京成電鉄＜9009＞ 1364 +57.5

「英パリサーが非公開化提案」報道。

ノジマ＜7419＞ 1168 +58

自社株買い実施と株主優待拡充を発表。

冨士ダイス＜6167＞ 1370 -199

対米投融資案件発表でダイヤモンド関連に材料出尽くし感。

北海道瓦斯＜9534＞ 854 -56

札幌市手稲区における爆発事故に関するリリースを発表。

住友ファーマ＜4506＞ 2927.5 -256.5

直近の上昇に対する利食い売り優勢。《CS》