前日に動いた銘柄 part1 INFORICH、SDSホールディングス、GSユアサなど
銘柄名<コード>18日終値⇒前日比
セック＜3741＞ 4130 +255
JAXA宇宙探査イノベーションハブ研究提案募集に共同研究先として採択内定。
ノリタケ＜5331＞ 6840 +390
日米関税合意に基づく人工ダイヤモンド製造施設に関心と
赤沢経産相コメントと報道。
ギミック＜475A＞ 1107 +108
テレビ東京・News モーニングサテライト「IPO、その次の一歩」で紹介。
Finatext＜4419＞ 886 +55
三菱地所の全社データ分析基盤上にアプリ開発環境を構築。
イーディーピー＜7794＞ 2173 -500
対米投融資の第1弾報道で材料出尽くし。
INFORICH＜9338＞ 4550 +1445
制限値幅の上限が拡大されTOB価格へのさや寄せの動き続く。
日本電波工業＜6779＞ 1254 +79
引き続き買い優勢の展開で大幅高。
旭ダイヤモンド工業＜6140＞ 1245 +103
対米投融資案件発表で注目集まる。
SDSホールディングス＜1711＞ 341 +80
子会社が小型・分散型AIデータセンターの建設事業開始。
コニシ＜4956＞ 1408 +11
自社株買い及び三菱ケミカルから事業取得を発表。
さくらインターネット＜3778＞ 2985 +154
直近では25日線が支持線として機能。
双日＜2768＞ 6865 +297
17日に続いて買い優勢の展開。
GSユアサ＜6674＞ 4846 +401
リチウムイオン電池の新工場を北関東に建設と報じられる。
京成電鉄＜9009＞ 1364 +57.5
「英パリサーが非公開化提案」報道。
ノジマ＜7419＞ 1168 +58
自社株買い実施と株主優待拡充を発表。
冨士ダイス＜6167＞ 1370 -199
対米投融資案件発表でダイヤモンド関連に材料出尽くし感。
北海道瓦斯＜9534＞ 854 -56
札幌市手稲区における爆発事故に関するリリースを発表。
住友ファーマ＜4506＞ 2927.5 -256.5
直近の上昇に対する利食い売り優勢。《CS》
